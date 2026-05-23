A las controversias alrededor de Iván Cepeda en Colombia se le sumó una que tiene como protagonista a uno de sus más férreos contradictores políticos en los últimos años, todo de cara a las elecciones presidenciales.

Sigue a PULZO en Discover

Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, sorprendió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al lanzar un duro ataque con un señalamiento acerca del candidato del pacto Democrático.

“Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, aseguró el expresidente colombiano.

El atentado contra el entonces precandidato presidencial se perpetró el sábado 7 de junio de 2025, cuando lideraba un mitin político en el barrio Modelia, ubicado al occidente de Bogotá.

Lee También

El senador del Centro Democrático falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 debido a las severas complicaciones neurológicas y sistémicas derivadas de las heridas de bala.

La afirmación del exmandatario no pasó desapercibido y Cepeda respondió de manera contundente al replicar ese mensaje y contestarle desde su propio espacio en esa misma red social.

“Uribe es un calumniador desesperado. Su angustia obedece al eclipse de su caudillismo autoritario en Antioquia y en el país. Esa desesperación lo lleva a lanzar burdas y falsas acusaciones”, afirmó.

Lo cierto es que eso no fue lo único que puso sobre la mesa sino que recordó la condena que tuvo el exmandatario debido a un controversial caso en el que la justicia tomó una decisión que fue histórica.

“La última vez que lo hizo en mi contra salió condenado. Su ‘abogangster’ también”, remató el candidato del Pacto Histórico, que lidera la mayoría de encuestas por las elecciones presidenciales.

Esta nueva polémica entre ambas figuras políticas se presenta a una semana de los comicios del próximo domingo 31 de mayo de 2026, en la programación de la primera vuelta de las votaciones.

¿Por qué fue la condena contra Álvaro Uribe Vélez?

La condena civil por difamación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez se originó por la vulneración sistemática al derecho al buen nombre y a la honra del senador Iván Cepeda Castro, mediante publicaciones deshonrosas.

El conflicto jurídico escaló cuando el exmandatario calificó públicamente a Cepeda como aliado de estructuras criminales y organizador de falsos testimonios, sin presentar pruebas judiciales contundentes que respaldaran sus graves afirmaciones en medios informativos.

Ante los ataques verbales repetitivos, el congresista interpuso una acción de tutela para proteger su dignidad humana. El proceso legal avanzó de forma rigurosa a través de las diferentes instancias del poder judicial colombiano.

La justicia determinó que las declaraciones del líder político superaron los límites de la libre expresión. El fallo concluyó que se emitieron afirmaciones falsas que perjudicaron gravemente la reputación social del demandante.

Por consiguiente, los magistrados ordenaron al exjefe de Estado retractarse de manera obligatoria y pública a través de sus canales oficiales de comunicación, utilizando la misma fuerza mediática empleada para difundir las calumnias.

Este histórico dictamen contra Álvaro Uribe sentó un precedente trascendental sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos al emitir juicios de valor. La ley ratificó que las opiniones políticas jamás pueden fundamentarse en falsedades perjudiciales.

Adicionalmente, el entorno jurídico del expresidente enfrentó severos cuestionamientos institucionales. Su abogado principal, Diego Cadena, fue procesado formalmente por la presunta manipulación y compra de testigos en cárceles para favorecer al exmandatario.

Las investigaciones de la Fiscalía General demostraron que se realizaron pagos económicos irregulares a exparamilitares. El objetivo clandestino de estas transacciones era desacreditar las denuncias previas que Cepeda había realizado en debates parlamentarios.

Actualmente, las plataformas virtuales de la rama judicial mantienen el expediente completamente disponible para la consulta pública. Los ciudadanos pueden verificar los fallos de tutela que obligaron a rectificar la información distorsionada.

La lucha judicial entre ambos líderes políticos continúa influyendo de manera directa en la opinión pública nacional, marcando la pauta del debate sobre los límites de la confrontación ideológica en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z