Así como Andrés Cepeda tomó distancia de Iván Cepeda, la invitación del café de Paloma Valencia a Sergio Fajardo fue un reflejo de las diferencias que el antioqueño siente con su contrincante en las actuales elecciones presidenciales.

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Un café con Sergio Fajardo https://t.co/0MGzBvkmuJ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 23, 2026

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El candidato explicó que uno de los aspectos que lo alejan de la caucana en una eventual alianza de cara a la primera vuelta es el hecho de que tras ella hay una polarización entre los adeptos de Gustavo Petro y Álvaro Uribe, algo que quedó reflejado con el reciente episodio del mural en Rionegro.

Lo cierto es que no fue el único factor que el exgobernador de Antioquia sacó a relucir, pues la cuestionó con dureza por algunos de los aliados políticos que tuvo ella en un evento político.

“Ayer [viernes 22 de mayo] estabas cerrando campaña en Barranquilla con una cantidad de gente impresionante en una tarima con muchas personas con las que jamás me pararía en ningún lugar. Eso es una expresión de la política, cada quién”, advirtió.

Fajardo hizo la comparación al explicar que él estaba repartiendo volantes al frente de la Universidad Simón Bolívar como una expresión diferente de la manera de llevar a cabo sus movimientos electorales.

“Yo me podría haber torcido y probablemente sería presidente de Colombia, pero nunca me torcí porque parte de lo que hago es por esa convicción profunda”, advirtió sobre el legado y las líneas que lo han llevado, al tiempo que recordó que está cercano de cumplir 70 años de edad.

De ahí, si bien reconoció el camino que tiene Valencia como congresista y las labores que la han llevado para ser parte de la actual contienda electoral, fue tajante con una nueva punzante afirmación.

“Este es el camino, lo construimos nosotros. No somos herederos de nada ni de nadie. Nos hemos luchado, hemos trabajado”, aseguró, a lo que le sumó un reproche por la cercanía existente desde hace años entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe, líder del partido de la ahora candidata.

“Yo no tengo problema con hablar contigo. Con otras personas, jamás en la vida hablaría como un señor que está asociado a la figura del presidente Uribe, el señor De la Espriella, con el que tú te ibas a cargar las maletas en algún momento y ahora están en una discrepancia gigantesca. Jamás me sentaría con él, contigo sí”, remarcó.

La aspirante por el Centro Democrático reconoció el apoyo del expresidente colombiano al tiempo que explicó que ese respaldo le ha servido para abrirse paso como mujer en un contexto con predeterminancia masculina. Eso la llevó a una reflexión sobre el futuro con Fajardo.

“Vamos a terminar todos del mismo lado, queramos o no porque las circunstancias del país […] Tiene que haber una conversación no sobre todo lo que nos diferencia”, señaló.

Luego de una conversación de 33 minutos replicada por las redes sociales de Paloma Valencia, ambos cerraron su presentación con la claridad del respeto mutuo, a pesar de la realidad que los rodea en sus respectivas campañas.

La relación entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez ha sido históricamente de afinidad ideológica, defensa jurídica y cercanía personal, aunque el actual panorama electoral de 2026 ha introducido ciertas tensiones políticas debido a la disputa por los votos de la derecha.

Durante más de 15 años, De la Espriella ha sido uno de los defensores públicos más vehementes de la figura de Álvaro Uribe. Aunque los procesos penales de mayor envergadura del expresidente han estado formalmente en manos de juristas como Jaime Granados o Jaime Lombana, De la Espriella representó a Uribe en múltiples pleitos menores por injuria y calumnia contra periodistas y opositores.

De la Espriella ha manifestado abiertamente que ve a Uribe como “un padre en todo sentido, tanto en lo personal como en lo político” y que las familias de ambos mantienen una amistad añeja.

Incluso, en el marco de la actual campaña presidencial, De la Espriella llegó a proponer públicamente la idea de que Álvaro Uribe fuera su fórmula vicepresidencial (algo inviable constitucionalmente pero que reflejaba su nivel de afinidad).

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.