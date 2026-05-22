La más reciente portada de Semana agitó el ambiente político de cara a las elecciones presidenciales, luego de publicar una encuesta de AtlasIntel en la que Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella aparecen prácticamente empatados en intención de voto.

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Según la portada revelada por el medio, Cepeda registra 38,7 %, mientras que Abelardo alcanza 37,3 %, una diferencia de apenas 1,4 puntos porcentuales.

Más atrás aparece Paloma Valencia con 14,3 %.

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La publicación fue presentada bajo el titular “La encuesta que querían callar”, acompañado de un mensaje en el que Semana aseguró que una magistrada del CNE habría intentado censurar el estudio electoral.

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Semana aseguró que Abelardo ganaría en segunda vuelta

Además de reflejar un empate técnico en primera vuelta, la revista afirmó que Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda en un eventual escenario definitivo.

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“Abelardo de la Espriella se dispara, está en empate técnico con Iván Cepeda y le gana en una eventual segunda vuelta por más de 8 puntos porcentuales”, señaló Semana en la portada.

La encuesta aparece en medio de una semana marcada por la publicación de diferentes mediciones que han mostrado movimientos importantes en la intención de voto, especialmente dentro del bloque opositor.

Precisamente, otras firmas encuestadoras también han registrado crecimiento de Abelardo en los últimos días, mientras Paloma Valencia ha mostrado caídas en algunas mediciones recientes.

Encuestas presidenciales empiezan a mover la recta final de campaña

La publicación de esta encuesta coincidió con la recta definitiva de la campaña presidencial y con una fuerte disputa por consolidar el paso a segunda vuelta.

En los últimos días, distintos estudios han mostrado a Iván Cepeda conservando el liderazgo general, aunque con variaciones importantes en la pelea por el segundo lugar y en los escenarios definitivos.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.