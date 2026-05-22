A pocos días de abrirse las urnas para la primera vuelta presidencial de este 2026, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, dio a conocer de manera oficial los ejes centrales de lo que sería su propuesta económica en caso de llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, su estrategia para presentar los programas sociales encendió un duro debate en la mesa de Mañanas Blu, donde los analistas cuestionaron el lenguaje utilizado por el senador para referirse a la entrega de dineros estatales.

Sigue a PULZO en Discover

“El candidato Iván Cepeda dio a conocer los ejes de su propuesta económica, en una declaración sin preguntas para periodistas. Él dice que no propone una economía estatizada y dice que se reunirá con el Consejo Gremial, pero desde allá no lo confirman”, reportaron inicialmente en la emisora radial.

El punto que generó mayor controversia entre los panelistas fue la insistencia de Cepeda en afirmar que su modelo no se basa en el asistencialismo tradicional, argumentando que sus propuestas no contemplan “subsidios” sino una “política de reconocimiento diferencial”.

Sin embargo, al desmenuzar el plan, en la mesa de Blu Radio fueron enfáticos: “Él dice que no son programas asistencialistas, pero uno se pone a ver y todos son subsidios”. Entre el paquete de ayudas que anunció el candidato se destacan:

Lee También

Colombia Mayor: Propone ampliar la cobertura para ingresar a un millón de adultos mayores adicionales al beneficio, lo cual tendría un costo estimado de hasta 2 billones de pesos.

Propone ampliar la cobertura para ingresar a un millón de adultos mayores adicionales al beneficio, lo cual tendría un costo estimado de hasta 2 billones de pesos. Colombia Joven: Plantea destinar hasta 400.000 millones de pesos de renta para jóvenes de zonas rurales y de las periferias de las principales ciudades colombianas.

Plantea destinar hasta 400.000 millones de pesos de renta para jóvenes de zonas rurales y de las periferias de las principales ciudades colombianas. Renta Ciudadana: La meta fijada es llegar a 1,6 millones de beneficiarios, cambiando los montos actuales y abriendo la posibilidad de financiar 200.000 proyectos de microempresas.

La meta fijada es llegar a 1,6 millones de beneficiarios, cambiando los montos actuales y abriendo la posibilidad de financiar 200.000 proyectos de microempresas. Renta para personas con discapacidad: Subsidio enfocado en beneficiar a unos 400.000 ciudadanos, priorizando a niños y jóvenes de hasta los 29 años de edad.

Subsidio enfocado en beneficiar a unos 400.000 ciudadanos, priorizando a niños y jóvenes de hasta los 29 años de edad. Salario para líderes sociales: Un programa de protección inédito que propone entregar un sueldo mensual a quienes ejercen este rol en las regiones.

Un programa de protección inédito que propone entregar un sueldo mensual a quienes ejercen este rol en las regiones. Subsidios escolares y universitarios: Un programa de compra de útiles escolares y un aumento de recursos para el bienestar de estudiantes en universidades públicas (complementando la Ley 30), además de un incremento en el presupuesto del servicio social para la paz.

Cepeda aseguró que toda esta infraestructura social se financiaría a través de la redistribución del gasto público y mediante la eliminación de la intermediación, proponiendo, por ejemplo, la compra directa de productos agrícolas para abastecer el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, reiteró que esto no significa estatizar los modelos económicos del país, sino robustecer los beneficios en la ruralidad.

La explicación de Iván Cepeda no convenció a los analistas de la mesa de trabajo. El periodista y panelista Felipe Zuleta lanzó un ácido análisis en el que vinculó la propuesta económica del Pacto Histórico con las cuestionadas banderas del actual Gobierno Nacional.

“Todos los puntos son para estatizar, pues como cuando Petro dijo que paguémosle a los vagos y que los ricos paguen impuestos. Es lo mismo que le hemos oído al presidente Petro en estos 4 años”, sentenció Zuleta de manera categórica.

Con las cartas sobre la mesa, la propuesta de Cepeda de rebautizar los subsidios como “reconocimiento diferencial” se convierte en uno de los principales focos de ataque de la oposición de cara al debate electoral de la próxima semana.

* Pulzo.com se escribe con Z