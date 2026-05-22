El más reciente remezón de la encuesta Invamer, a tan solo nueve días de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026, desató un feroz debate técnico y político en la mesa de Mañanas Blu. Los analistas desmenuzaron las cifras que muestran una disparada de 10 puntos del abogado Abelardo de la Espriella y una estrepitosa caída de Paloma Valencia, llegando a una conclusión unánime: la estrategia del uribismo radical fracasó en primera vuelta.

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Durante el análisis, el director del espacio radial, Néstor Morales, y el panelista Héctor Riveros explicaron el fenómeno que revivió la polarización en Colombia y que dejó al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, viendo los toros desde la barrera.

Para Héctor Riveros, la explicación del desplome de Paloma Valencia (quien pasó del 19,8 % en abril a un lánguido 14 % en mayo) radica en que su discurso se quedó estancado en un nicho que ya no le alcanza para ganar la Presidencia de la República.

Al no abrirse hacia el centro y hacia otros sectores indignados con el actual Gobierno, Valencia terminó asfixiando su propia candidatura en la recta final.

Por su parte, Néstor Morales puso el dedo en la llaga al analizar el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez en esta contienda electoral de 2026. Morales fue tajante en advertir que la marca del Centro Democrático recibirá un duro golpe en las urnas el próximo domingo, aunque anticipó una alianza obligatoria de cara al balotaje de junio.

“La diferencia es que Uribe no es candidato, pero Petro está en el poder y tiene candidato. Si hay una derrota es Álvaro Uribe por su candidata. Para primera vuelta, Uribe va a perder, pero para segunda vuelta Uribe seguramente se va a subir en la candidatura de Abelardo“, explicó el director de la emisora.

La fotografía de mayo de la encuesta Invamer demuestra que el tablero se movió a favor de la derecha independiente. Mientras que el líder del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se mantiene estático en el primer lugar con el 44,6 % (frente al 44,3 % de abril), el verdadero fenómeno lo protagonizó De la Espriella.

El abogado penalista pasó de registrar un 21,5 % en abril a un contundente 31,6 % en mayo, ganando 10 puntos porcentuales en tiempo récord y consolidándose como el único retador con opciones matemáticas reales de pelearle la Casa de Nariño a la izquierda en la segunda vuelta.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.