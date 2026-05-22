A solo nueve días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, las alarmas se encendieron en el cuartel general del Pacto Histórico. La más reciente encuesta Percepción País, realizada por las firmas Guarumo y Ecoanalítica y revelada por El Tiempo, destapó un panorama sumamente complejo para el senador Iván Cepeda: aunque lidera la primera vuelta, el candidato de la izquierda perdería la Presidencia de la República en todos los escenarios posibles de balotaje.

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El estudio técnico confirma que no habrá un ganador definitivo en la primera jornada y que la carrera por el segundo boleto a junio dejó rezagada a Paloma Valencia, consolidando un mano a mano de infarto entre Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.

La gran sorpresa de la medición de mayo radica en el cara a cara entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Aunque en los meses anteriores (enero, febrero y marzo) el líder de la izquierda se mantenía arriba, y en abril registraron un empate técnico, por primera vez los números dan como ganador al polémico abogado penalista.

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Los resultados de la simulación para la segunda vuelta quedaron así:

Abelardo de la Espriella: 43,6 %

43,6 % Iván Cepeda: 40,0 %

40,0 % Voto en blanco / Indecisos: 16,4 %

El candidato de la derecha logró un repunte sustancial al subir 3,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, mientras que Cepeda perdió un 0,6 % de sus apoyos, rompiendo la tendencia y encendiendo el debate político a pocos días de abrir las urnas.

Por los lados del Centro Democrático, la encuesta ubica a Paloma Valencia en el tercer lugar de la primera vuelta, alejándose momentáneamente del tiquete definitivo. Sin embargo, el cofundador de Guarumo, Víctor Muñoz, advirtió que no se puede descartar una remontada de última hora debido a que la diferencia con De la Espriella es recortable.

El dato contundente es que, si Valencia logra meterse a la segunda vuelta, aplastaría a Iván Cepeda con una ventaja mucho más holgada que la del abogado de la Costa Caribe. En la medición de mayo, la senadora uribista se corona presidenta en el mano a mano con un 44,8 % de la intención de voto frente a un 39,9 % de Cepeda, manteniendo una tendencia de liderazgo que arrastra desde abril.

Con un panorama tan apretado, el verdadero protagonista de las elecciones de 2026 será el voto indeciso y el voto en blanco, que en la llave Cepeda-Abelardo se trepa al 16,4 %.

Según los analistas, este enorme espectro de la población pertenece principalmente a los sectores del centro político cuyos candidatos se quemaron o nunca despegaron en las consultas del pasado 8 de marzo. Los candidatos presidenciales tienen una semana larga para intentar morder y convencer a este codiciado electorado, el cual obligatoriamente definirá el rumbo de la Casa de Nariño.

Ficha técnica Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos. Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos. Persona jurídica que encomendó la encuesta: Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos. Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos. Fuente de financiación: Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos. Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos. Propósito del estudio: Conocer la intención de voto de los colombianos por los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia. Conocer la intención de voto de los colombianos por los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia. Universo representado: Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano, tanto rural como urbano, con intención de votar en las elecciones de 2026. Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano, tanto rural como urbano, con intención de votar en las elecciones de 2026. La población objetivo tiene cobertura del 99 % del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. Distribución regional: Bogotá: 17,7 % Caribe: 18,6 % Centro-oriente: 20,8 % Centro-sur: 8,8 % Eje Cafetero: 17,9 % Pacífico: 16,2 % Marco muestral: El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra se tuvieron en cuenta las proyecciones de población para 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada de las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: Muestreo probabilístico, estratificado y en cuatro etapas. Muestreo probabilístico, estratificado y en cuatro etapas. En cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas fueron municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La selección de municipios se operacionalizó con código en Python, lo que garantiza trazabilidad de la selección aleatoria. La principal variable de estratificación estadística fue la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentra en el documento técnico disponible para consulta pública. Texto literal de las preguntas formuladas y orden en el que se realizaron: Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta. Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta. Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó: Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta. Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta. Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó: La encuesta se implementó en 85 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 19 de mayo de 2026. La encuesta se implementó en 85 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 19 de mayo de 2026. Municipios de la muestra: Amagá, Anserma Nuevo, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D. C., Bolívar, Bucaramanga, Buenaventura, Buenos Aires, Buriticá, Caldas, Cali, Cartagena de Indias, Caucasia, Chinchiná, Ciénaga, Colombia, Colosó, Cumaral, Cumbitara, Dolores, El Carmen de Viboral, El Dovio, El Retén, El Santuario, Envigado, Espinal, Florencia, Galapa, Guatapé, Ibagué, Iles, Ipiales, La Estrella, La Unión, Landázuri, Linares, Lorica, Manizales, Marquetalia, Marsella, Medellín, Montería, Mosquera, Neira, Pacho, Palocabildo, Pandi, Pasto, Pauna, Pensilvania, Pereira, Piedecuesta, Ponedera, Pueblo Rico, Puerto Rico, Quibdó, Roldanillo, San José de Cúcuta, San Luis, San Miguel de Sema, San Pedro, San Pelayo, San Vicente de Chucurí, Saravena, Soacha, Socha, Socorro, Sogamoso, Soledad, Tenjo, Tierralta, Tolú Viejo, Tunja, Turmequé, Valle de San Juan, Valledupar, Villanueva (La Guajira), Villanueva (Santander), Villapinzón, Villavicencio, Yondó, Yumbo y Zipaquirá. Amagá, Anserma Nuevo, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D. C., Bolívar, Bucaramanga, Buenaventura, Buenos Aires, Buriticá, Caldas, Cali, Cartagena de Indias, Caucasia, Chinchiná, Ciénaga, Colombia, Colosó, Cumaral, Cumbitara, Dolores, El Carmen de Viboral, El Dovio, El Retén, El Santuario, Envigado, Espinal, Florencia, Galapa, Guatapé, Ibagué, Iles, Ipiales, La Estrella, La Unión, Landázuri, Linares, Lorica, Manizales, Marquetalia, Marsella, Medellín, Montería, Mosquera, Neira, Pacho, Palocabildo, Pandi, Pasto, Pauna, Pensilvania, Pereira, Piedecuesta, Ponedera, Pueblo Rico, Puerto Rico, Quibdó, Roldanillo, San José de Cúcuta, San Luis, San Miguel de Sema, San Pedro, San Pelayo, San Vicente de Chucurí, Saravena, Soacha, Socha, Socorro, Sogamoso, Soledad, Tenjo, Tierralta, Tolú Viejo, Tunja, Turmequé, Valle de San Juan, Valledupar, Villanueva (La Guajira), Villanueva (Santander), Villapinzón, Villavicencio, Yondó, Yumbo y Zipaquirá.

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