A solo nueve días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, las alarmas se encendieron en el cuartel general del Pacto Histórico. La más reciente encuesta Percepción País, realizada por las firmas Guarumo y Ecoanalítica y revelada por El Tiempo, destapó un panorama sumamente complejo para el senador Iván Cepeda: aunque lidera la primera vuelta, el candidato de la izquierda perdería la Presidencia de la República en todos los escenarios posibles de balotaje.
El estudio técnico confirma que no habrá un ganador definitivo en la primera jornada y que la carrera por el segundo boleto a junio dejó rezagada a Paloma Valencia, consolidando un mano a mano de infarto entre Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.
La gran sorpresa de la medición de mayo radica en el cara a cara entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Aunque en los meses anteriores (enero, febrero y marzo) el líder de la izquierda se mantenía arriba, y en abril registraron un empate técnico, por primera vez los números dan como ganador al polémico abogado penalista.
Los resultados de la simulación para la segunda vuelta quedaron así:
- Abelardo de la Espriella: 43,6 %
- Iván Cepeda: 40,0 %
- Voto en blanco / Indecisos: 16,4 %
El candidato de la derecha logró un repunte sustancial al subir 3,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, mientras que Cepeda perdió un 0,6 % de sus apoyos, rompiendo la tendencia y encendiendo el debate político a pocos días de abrir las urnas.
Por los lados del Centro Democrático, la encuesta ubica a Paloma Valencia en el tercer lugar de la primera vuelta, alejándose momentáneamente del tiquete definitivo. Sin embargo, el cofundador de Guarumo, Víctor Muñoz, advirtió que no se puede descartar una remontada de última hora debido a que la diferencia con De la Espriella es recortable.
El dato contundente es que, si Valencia logra meterse a la segunda vuelta, aplastaría a Iván Cepeda con una ventaja mucho más holgada que la del abogado de la Costa Caribe. En la medición de mayo, la senadora uribista se corona presidenta en el mano a mano con un 44,8 % de la intención de voto frente a un 39,9 % de Cepeda, manteniendo una tendencia de liderazgo que arrastra desde abril.
Con un panorama tan apretado, el verdadero protagonista de las elecciones de 2026 será el voto indeciso y el voto en blanco, que en la llave Cepeda-Abelardo se trepa al 16,4 %.
Según los analistas, este enorme espectro de la población pertenece principalmente a los sectores del centro político cuyos candidatos se quemaron o nunca despegaron en las consultas del pasado 8 de marzo. Los candidatos presidenciales tienen una semana larga para intentar morder y convencer a este codiciado electorado, el cual obligatoriamente definirá el rumbo de la Casa de Nariño.
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