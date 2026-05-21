La coalición especializada NiñezYA analizó los programas de gobierno de los candidatos presidenciales y concluyó que, aunque incluyen propuestas para fortalecer derechos como la educación, la salud y la nutrición, aún presentan vacíos importantes en temas clave para la niñez como el juego, la participación, la paz y la crianza libre de violencia.

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El informe advierte que problemáticas graves como el reclutamiento forzado, el desplazamiento, la violencia contra menores y los efectos del conflicto armado, la migración y el cambio climático no están suficientemente abordados en la mayoría de las propuestas electorales.

El análisis encontró avances en iniciativas relacionadas con ampliación de cobertura educativa, subsidios, becas, lucha contra el hambre, acceso al agua potable y apoyo a familias vulnerables, especialmente madres cabeza de hogar.

Sin embargo, NiñezYA considera que estas medidas son insuficientes frente a la realidad de miles de niños y adolescentes cuyos derechos siguen siendo vulnerados diariamente.

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La coalición también alertó sobre la falta de propuestas concretas para prevenir violencias, fortalecer la justicia restaurativa para adolescentes, garantizar espacios de juego y promover la participación infantil.

Además, destacó que la niñez rural y de zonas vulnerables enfrenta mayores niveles de pobreza y exclusión.

NiñezYA hizo un llamado a candidatos y votantes para poner a la niñez en el centro de las decisiones políticas, recordando que el 26% de la población colombiana no vota, pero sí necesita que sus derechos sean defendidos.

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