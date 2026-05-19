Este martes, 19 de mayo, Portugal presentó su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un total de 26 futbolistas entre los que resaltan jugadores como Vitinha, Bruno Fernandes y el mismo Cristiano Ronaldo.

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(Ver también: Cuánto cuestan las boletas para el partido de despedida de la Selección Colombia vs. Costa Rica)

De hecho, el técnico Roberto Martínez estuvo en una rueda de prensa en la que habló de los nombres y más, pero hubo un momento en el que también le preguntaron por el juego de la Selección Colombia, el cual muchos consideran como el más importante.

Sin embargo, el entrenador no considera lo mismo, ya que siente que es más importante el primer encuentro.

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“No estoy de acuerdo que sea el partido de Colombia el más importante. En un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias de hacerte favorito. Nuestro partido más importante es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado”, dijo Martínez.

Y agregó: “Respetamos el talento individual de Congo, hay jugadores que conozco muy bien, engaña mucho no saber quiénes son los jugadores de Congo. Por experiencia, equipos que llegan al Mundial por primera vez, tienen aspectos que no se pueden medir, que es la ilusión, el sueño de llegar. Con Bélgica jugamos con Panamá y fue de los más difíciles que tuvimos. Respetamos el partido de Congo, el partido de Uzbekistán y veremos si el tercer partido es un partido donde podemos estar muy acertados contra una selección muy respetada (Colombia)”.

Y es que tiene razón en gran medida, ya que la idea tanto de Colombia como de Portugal es llegar al compromiso entre ambos ya clasificados, por lo que podrían probar jugadores diferentes, darle descanso a la plantilla y mucho más.

Dicho compromiso se disputará en Miami el 28 de junio y llama la atención porque es uno de los compromisos que más boletas ha vendido y que promete ser de los más llenos.

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