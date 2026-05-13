La cuenta regresiva rumbo al Mundial ya comenzó y los hinchas colombianos tendrán una última oportunidad para acompañar a la Selección Colombia antes de la máxima cita del fútbol internacional.

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(Ver también: Cuándo sale la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial; Lorenzo tiene plazo)

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó oficialmente las fechas de venta de boletería para ‘La Recta Final’, el partido de despedida del combinado nacional masculino de mayores, que se disputará el próximo 29 de mayo frente a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

#Mundial ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En Bogotá será el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 👀⚽️ En las próximas horas se hará oficial el rival del combinado nacional antes de arrancar para Estados Unidos #SeleccionColombia

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El compromiso se jugará a las 6:00 de la tarde y marcará el último encuentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en territorio colombiano antes de emprender el viaje mundialista. La expectativa alrededor del evento es alta, no solo por el significado deportivo del partido, sino también porque será la ocasión en la que miles de aficionados podrán ver reunidos a los jugadores convocados que representarán al país en el torneo más importante del planeta.

Desde la Federación hicieron un llamado para que los seguidores acompañen masivamente a la ‘Tricolor’ en esta jornada especial. La idea es convertir El Campín en una verdadera fiesta amarilla, donde las tribunas respalden al equipo en el cierre de su preparación internacional.

‘La Recta Final’ busca convertirse en una noche emotiva para jugadores e hinchas. Además del componente competitivo frente a Costa Rica, el encuentro tendrá un ambiente de despedida en el que la afición podrá demostrar el respaldo y la ilusión que existe alrededor del equipo nacional de cara al Mundial.

Cuándo se comenzarán a vender las boletas para el partido de despedida de la Selección Colombia

La venta de boletería tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para clientes Bancolombia se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo, mientras que la venta para el público general comenzará el 19 de mayo.

Precio de las entradas al partido de despedida de la Selección Colombia

Los precios establecidos para el compromiso son los siguientes:

Occidental: 490.000 pesos + 70.000 pesos de servicio.

Oriental Central: 390.000 pesos + 56.000 pesos de servicio.

Oriental Lateral: 270.000 pesos + 39.000 pesos de servicio.

Norte: 85.000 pesos + 13.000 pesos de servicio.

Sur: 85.000 pesos + 13.000 pesos de servicio.

(Ver también: Duro vaticinio de exgoleador argentino sobre Colombia en Mundial: “Puede ser una gran decepción”)

Se espera una alta demanda de entradas debido a la importancia del encuentro y al deseo de los aficionados de despedir al equipo antes del inicio de la competencia internacional. Bogotá volverá a vestirse de amarillo para recibir a una Selección Colombia que afronta uno de los retos más importantes de los últimos años y que buscará llegar al Mundial con el impulso y el apoyo de toda su gente.

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