Independiente Santa Fe firmó una noche soñada en El Campín y aplastó 4-0 a América de Cali para asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay, en un partido donde Hugo Rodallega fue la gran figura.
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El conjunto cardenal salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y encontró recompensa al minuto 33, cuando Rodallega abrió el marcador tras una jugada ofensiva que desató la celebración de los hinchas santafereños.
🦁⚽💥¡Siempre aparece el goleador! Hugo Rodallega definió de gran manera para poner arriba en el marcador a Independiente Santa Fe frente a América de Cali.Lee También
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Antes del descanso, el delantero volvió a aparecer y amplió la ventaja al 45+1, dejando muy golpeado al cuadro vallecaucano, que tuvo serias dificultades para contener los ataques del equipo bogotano.
En el segundo tiempo, Santa Fe mantuvo la intensidad y siguió dominando el compromiso. Al minuto 56, Nahuel Bustos se sumó a la fiesta con el tercer tanto de la noche, acercando aún más al ‘León’ a la clasificación.
🦁⚽💥¡Gran jugada de León y gol de Nahuel Bustos! Independiente Santa Fe ya golea 3-0 a América de Cali en El Campín.
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Cuando el partido entraba en su recta final, Rodallega selló su triplete personal al minuto 84 y completó la goleada 4-0 sobre los ‘Diablos rojos’, en una presentación contundente del conjunto capitalino.
Con este resultado, Independiente Santa Fe avanzó a las semifinales de la Liga BetPlay y ratificó su gran momento futbolístico, mientras que América de Cali quedó eliminado tras una dura derrota en Bogotá.
🦁⚽💥¡Señor golazo en El Campín! Hugo Rodallega firmó una actuación estelar con tres goles en la goleada 4-0 de Independiente Santa Fe ante América de Cali.
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