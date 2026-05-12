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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     May 12, 2026 - 10:44 pm

Independiente Santa Fe firmó una noche soñada en El Campín y aplastó 4-0 a América de Cali para asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay, en un partido donde Hugo Rodallega fue la gran figura.

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El conjunto cardenal salió decidido a imponer condiciones desde el inicio y encontró recompensa al minuto 33, cuando Rodallega abrió el marcador tras una jugada ofensiva que desató la celebración de los hinchas santafereños.

Antes del descanso, el delantero volvió a aparecer y amplió la ventaja al 45+1, dejando muy golpeado al cuadro vallecaucano, que tuvo serias dificultades para contener los ataques del equipo bogotano.

En el segundo tiempo, Santa Fe mantuvo la intensidad y siguió dominando el compromiso. Al minuto 56, Nahuel Bustos se sumó a la fiesta con el tercer tanto de la noche, acercando aún más al ‘León’ a la clasificación.

Cuando el partido entraba en su recta final, Rodallega selló su triplete personal al minuto 84 y completó la goleada 4-0 sobre los ‘Diablos rojos’, en una presentación contundente del conjunto capitalino.

Con este resultado, Independiente Santa Fe avanzó a las semifinales de la Liga BetPlay y ratificó su gran momento futbolístico, mientras que América de Cali quedó eliminado tras una dura derrota en Bogotá.

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