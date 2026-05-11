El semestre de Atlético Nacional ha sido toda una montaña rusa de emociones, pues todo comenzó con mucha motivación, pero la ilusión se cayó luego del partido de Copa Sudamericana vs. Millonarios, en el que quedó eliminado del torneo internacional.

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Desde entonces, Nacional paseó en la Liga BetPlay, ya que sumó 40 puntos, clasificó con varias fechas de anticipación e incluso se ganó la ventaja deportiva de cerrar como local también varios partidos antes.

Ahora, los hinchas igual siguen sin estar conformes y eso lo han sentido los jugadores, al punto de que está la idea de algunos puedan salir en el próximo mercado de transferencias.

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Uno de esos es, por ejemplo, David Ospina, quien podría salir del club a mitad de año porque se le termina el contrato.

¿Vuelve Franco Armani a Atlético Nacional?

De hecho, con esa información ya en el radar, el cuadro antioqueño estaría trabajando para traer a Franco Armani, ídolo de la institución y campeón del mundo con Argentina, que se encontraba en River Plate.

Esa información la dio Hernán Castillo, asegurando que la salida de Armani de River estaría próxima a ocurrir.

“Por más de que se enoje el señor representante de Franco Armani, es muy posible que los últimos dos partidos de Armani en River sean los que vienen de la Copa Sudamericana”, comenzó diciendo el periodista argentino.

Y agregó: “Ospina se retira de Atlético Nacional, ya lo anunció, y del equipo fueron corriendo a buscar a Armani y ya están hablando con él. Después vamos a ver qué sucede con él. Yo lo dije, o se va en junio o en diciembre, pero todo empieza a encaminarse de que Armani vaya en junio, así que hay que ver cómo se va desarrollando la situación”

¿¿¿ARMANI HABLA LAS VALIJAS??? ✈️🇨🇴 🗣️ @HernanSCastillo y los detalles de la posible salida de Franco Armani A ATLÉTICO NACIONAL. pic.twitter.com/1VhvLOGSxe — LOVE/ST (@somoslovest) May 11, 2026

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Cuándo vuelve a jugar Nacional

Por lo pronto, el objetivo de Nacional para esta temporada es claro: levantar un nuevo título de Liga por no haber podido clasificar en Sudamericana. Sin embargo, no tendrá un camino fácil, pues primero debe vencer a Inter de Bogotá en los cuartos de final este martes a las 6:20 de la tarde, recordando que en el juego de ida en la capital ganó por 1-2 en condición de visitante.

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