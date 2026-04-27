En la penúltima fecha de la primera ronda de la Liga BetPlay, hubo un resultado que sorprendió a los seguidores del fútbol profesional colombiano, que fue el 1-0 del Pereira contra Atlético Nacional.

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(Ver también: Nacional va sobrado en la Liga: a falta de dos fechas, aseguró ventaja clave sobre sus rivales)

Y es que este resultado fue llamativo porque el equipo ‘Matecaña’ no había ganado hasta entonces y lo hizo enfrentando justamente al líder del campeonato, con gol de Jordy Monroy a los 13 minutos de juego.

Ahora, hay que destacar que Nacional tenía una baja importante que fue la del ‘Chicho’ Arango, quien, según informó Nacional, tenía una “fatiga muscular en los isquiotibiales” y por eso no pudo ser tenido en cuenta por el técnico Diego Arias.

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Sin embargo, en vez de estar descansando o haciendo trabajos en su hogar, el futbolista aprovechó para salir con sus familiares y amigos a uno de los eventos más esperados en Medellín.

¿’Chicho’ Arango fue al concierto de Ryan Castro?

Y es que este lunes, 27 de abril, se hizo viral un video en el que se ve al jugador colombiano en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot, lo cual indignó a muchos hinchas.

Este es el video en cuestión, en el que se ve al futbolista con una gorra negra y gafas:

Ya no se cree el cuento de que “son hinchas”, ahí va el Chicho, llegó “cumpliendo su sueño” y no ha sido relevante en nada y en la oportunidad que tenia para agarrar ritmo se “lesiona” y se va a un concierto a mojarse, trasnochar y seguramente beber.pic.twitter.com/8xaHdTAKcC — Mateo (@neoxldss) April 27, 2026

Esto ha despertado muchos comentarios en las redes sociales, puesto que muchos hinchas aseguran que no hay compromiso con el equipo y que está más enfocado en la diversión que en la parte profesional.

Y es que cabe recordar que desde que aterrizó en Nacional, el nivel del exfutbolista de Millonarios no ha sido el mejor, puesto que ha disputado diez compromisos, cinco como titular, y apenas ha sumado un gol y una asistencia, lo que demuestra que está muy lejos del nivel que los hinchas esperaban precisamente por lo que venía haciendo en Estados Unidos.

(Ver también: Inesperado giro en caso de Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional: nuevas pruebas cambiarían todo)

Lo cierto es que hasta ahora ni el jugador ni el equipo se han manifestado al respecto, pero lo que sí informó Nacional es que se espera que retorne a los entrenamientos este martes, 28 de abril, para preparar lo que serán las finales de la Liga BetPlay.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.