El caso de Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, habría dado un giro significativo en las últimas horas, luego de que se conocieran nuevos elementos dentro de la investigación que se adelanta en su contra por un presunto delito de abuso.

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La situación, que había puesto en duda el futuro deportivo del futbolista, ahora toma un rumbo distinto luego de los recientes hallazgos en la Fiscalía.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, las pruebas practicadas por las autoridades habrían arrojado resultados negativos, lo que cambia de manera importante el panorama judicial del jugador.

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“Nicolás Rodríguez volverá a entrenamientos grupales y, seguramente, a las convocatorias de Atlético Nacional luego de que unas pruebas realizadas por la Fiscalía salieran negativas”, publicó el comunicador en sus redes sociales.

🚨 Exclusiva: Nicolás Rodríguez volverá a entrenamientos grupales y, seguramente, a las convocatorias de #AtléticoNacional luego que unas pruebas realizadas por la FISCALÍA salieran negativas 🟢⚪️ 👀 El club y el jugador esperan que el caso se resuelva tan pronto como sea… pic.twitter.com/p0p5WJLpKH — Pipe Sierra (@PSierraR) April 20, 2026

Este nuevo escenario no solo impacta el proceso legal, sino también el presente deportivo de Rodríguez, quien, según la misma fuente, estaría próximo a reincorporarse a las dinámicas habituales del equipo profesional.

La decisión de permitir su regreso a los entrenamientos grupales sugiere que, al menos desde el entorno del club, hay expectativa frente a una eventual resolución favorable para el futbolista.

“El club y el jugador esperan que el caso se resuelva tan pronto como sea posible y pueda demostrar su inocencia”, agregó Sierra.

¿Cuál es el caso por el que está siendo investigado Nicolás Rodríguez?

El jugador había sido señalado en una denuncia por presunto acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, un delito contemplado en la legislación colombiana y que implica graves consecuencias penales.

La acusación provocó un fuerte impacto mediático y deportivo, afectando directamente su continuidad en Atlético Nacional mientras se adelantaban las investigaciones correspondientes.

Desde que se conoció el caso, la situación de Rodríguez quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de recopilar pruebas, testimonios y peritazgos para esclarecer los hechos. Durante ese proceso, el futbolista se mantuvo apartado de la competencia y bajo la lupa de la opinión pública, a la espera de que se definiera su situación jurídica.

Ahora, con la aparición de estas nuevas pruebas que habrían resultado negativas, el rumbo del caso podría cambiar de forma sustancial. Sin embargo, es importante precisar que, hasta el momento, no se ha emitido una decisión judicial definitiva que cierre el proceso o exonere al jugador de manera oficial.

En paralelo, Atlético Nacional no ha emitido un comunicado oficial detallando su postura tras conocerse esta información. No obstante, el eventual regreso de Rodríguez a los entrenamientos y convocatorias indicaría que el club está siguiendo de cerca el desarrollo del caso y tomando decisiones en función de los avances judiciales.

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