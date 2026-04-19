La Selección Colombia Sub-17 volvió a levantar un título internacional luego de más de 30 años. Este domingo 19 de abril de 2026, la Tricolor se impuso con autoridad 3-0 sobre Argentina en la cancha de la Cancha Conmebol, en Luque (Paraguay), consiguiendo su segundo campeonato en la categoría desde 1993.

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El partido comenzó parejo, con una Colombia que tuvo mayor posesión, pero sin lograr traducir ese dominio en opciones claras durante buena parte del primer tiempo. Argentina se mostró ordenada en defensa, aunque antes del descanso los colombianos encontraron el gol que rompió el equilibrio y les dio ventaja de cara al complemento.

Para la segunda mitad, el equipo colombiano cambió el ritmo y dominó con claridad. Sobre el minuto 54, Matías Caicedo amplió la diferencia con un cabezazo tras un centro al área, dejando sin reacción al arquero rival.

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Apenas cuatro minutos después, Miguel Agámez marcó el tercero con otro golpe de cabeza, tras una jugada individual de José Escorcia, quien desbordó por la banda y asistió con precisión.

El propio Escorcia fue uno de los jugadores más influyentes del encuentro, participando en varias acciones ofensivas que terminaron inclinando el partido a favor de Colombia, que finalizó con un contundente 4-0.

¡𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐒𝐔𝐃𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐒𝐔𝐁 𝟏𝟕! 🏆 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 ⭐️⭐️ ¡𝐆𝐈𝐆𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒, 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞𝐬 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/zEwaqwLtIg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 20, 2026

Argentina no soportó la presión de Colombia

Argentina no logró generar peligro durante el compromiso y, en el tramo final, se quedó con 8 jugadores tras varias expulsiones, lo que terminó de facilitar el cierre para la Tricolor.

Colombia mostró solidez defensiva, efectividad en ataque y superioridad física en el segundo tiempo, sellando una victoria contundente en la final.

El título llega luego de un camino sólido en el torneo. En semifinales, Colombia había goleado 3-0 a Brasil, mientras que Argentina alcanzó la final tras vencer 3-1 a Ecuador. Ambos equipos ya tenían asegurado su cupo al Mundial Sub-17 2026 antes de disputar el partido decisivo.

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