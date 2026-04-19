El triunfo del Minnesota United por 2-0 frente a Portland Timbers dejó una escena que encendió el debate en Colombia, pero no precisamente por el resultado. James Rodríguez volvió a quedar en el centro de la conversación, esta vez por los pocos minutos que recibió en cancha.

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El volante ingresó cuando el partido ya estaba prácticamente terminado, una decisión que provocó reacciones inmediatas, especialmente la de Carlos Antonio Vélez, quien suele ser crítico del ‘10’, pero en esta ocasión tomó una postura distinta.

El analista cuestionó abiertamente el manejo del jugador y calificó la situación como una falta de respeto. En su mensaje, dejó claro que, si el técnico no lo considera dentro del plan, lo más coherente sería no utilizarlo, en lugar de darle apenas segundos en el campo.

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Minnesota 2

Portland 0

James entró cuando faltaba un minuto. Perdón….pero esto si me parece una falta de respeto. Si no le sirve al DT no lo pone y ya… como tantas veces ha sucedido. Si no lo pidió, como aseguran muchos q conocen la interna, por q no necesita ese tipo de… pic.twitter.com/Hf95senj1s — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 19, 2026

Vélez apunta a la carrera de James Rodríguez

Vélez también puso sobre la mesa el contexto que rodea a James en su carrera reciente, señalando que varios entrenadores no lo han considerado pieza clave, pero remarcó que nunca antes se había dado un ingreso tan breve como el ocurrido en este partido.

Más allá del resultado favorable para Minnesota, la discusión se trasladó al manejo deportivo del colombiano, que sigue buscando ritmo competitivo en la MLS de cara a los próximos retos.

El episodio deja una imagen llamativa: uno de sus críticos más constantes salió en su defensa, cuestionando una decisión que, lejos de ayudar, vuelve a abrir el debate sobre el rol de James en su nuevo equipo.

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