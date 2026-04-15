El colombiano James Rodríguez regresó a la titularidad con el Minnesota United y disputó 66 minutos en la victoria por penales 9-8 frente al Sacramento Republic, en la tercera ronda de la copa estadounidense.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La vida le sonríe a James Rodríguez: el colombiano recibirá dineral, luego de ganar lío judicial)

El encuentro terminó empatado sin goles en los 120 minutos reglamentarios y se definió en una extensa tanda desde el punto penal, que se extendió hasta 12 cobros por equipo en el Heart Health Park de Sacramento.

El mediocampista de 34 años volvió al once inicial después de varios días de ausencia, en medio de su proceso de adaptación y recuperación física tras un cuadro de deshidratación que lo afectó recientemente.

Lee También

Pese a su regreso, James mostró falta de ritmo competitivo, en un partido donde su equipo partía como amplio favorito frente a un rival de segunda división; sin embargo, su regreso a las canchas es una buena noticia para la Selección Colombia, que espera que el ’10’ recupere su nivel para el Mundial 2026.

Colombian midfielder James Rodriguez makes his first start for @MNUFC 🇨🇴🙌 pic.twitter.com/VqcU6Vuzts — U.S. Open Cup (@opencup) April 15, 2026

James busca recuperar nivel de cara al Mundial

El volante colombiano se encuentra en una carrera contra el tiempo para recuperar su mejor forma de cara a la Copa del Mundo, que iniciará en 58 días en México, Estados Unidos y Canadá.

Desde su llegada al fútbol norteamericano en febrero, el jugador acumula apenas 105 minutos oficiales, lo que refleja su proceso de adaptación y la falta de continuidad en competencia.

El último partido completo de alta exigencia había sido con la Selección Colombia en la derrota 3-1 frente a Francia en la fecha FIFA de marzo, lo que ha limitado su ritmo de competencia.

Minnesota United volverá a la acción en la MLS el fin de semana, cuando reciba a Portland Timbers en el Allianz Field, donde James podría tener una nueva oportunidad para sumar minutos y recuperar protagonismo.

* Pulzo.com se escribe con Z