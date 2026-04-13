Lejos de los reflectores del fútbol, James Rodríguez acaba de anotar un gol importante… pero en los tribunales. El colombiano ganó un prolongado pulso con las autoridades fiscales en España y recibirá una suma que supera los tres millones de euros.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Revelan razón por la que James habría jugado contra Francia, pese a estar enfermo; no fue por Lorenzo)

El fallo, emitido por la Audiencia Nacional de España, tumbó una decisión previa del Tribunal Económico Administrativo Central que se remontaba a 2020. Con esto, la justicia dejó sin efecto una sanción que había nacido de una investigación iniciada años atrás.

Todo el caso gira en torno a lo ocurrido en 2014, cuando el entonces fichaje estrella del Real Madrid llegó desde Mónaco. En ese momento, la Agencia Tributaria consideró que el volante debía tributar como residente en España, al estimar que no había declarado correctamente sus ingresos.

Lee También

Pero la defensa del jugador sostuvo desde el inicio una versión distinta: que su residencia fiscal estaba en Mónaco, ya que permaneció allí más tiempo del requerido por la ley. Esa diferencia de interpretaciones fue el corazón del conflicto.

Con el paso de los años, el caso fue perdiendo fuerza en el frente acusatorio. De hecho, las autoridades españolas dejaron de hablar de evasión como tal y redujeron el asunto a una discrepancia técnica en los criterios tributarios, lo que igualmente había derivado en una obligación de pago.

Sin embargo, el giro definitivo llegó con la validación de una prueba clave. James presentó un documento que certificaba su permanencia durante más de 200 días en territorio monegasco en ese año. Aunque inicialmente fue desestimado, el tribunal terminó reconociendo su validez.

Con ese respaldo, la Audiencia concluyó que el colombiano no debía ser considerado residente fiscal en España durante ese periodo. Además, restó importancia a los argumentos de Hacienda, señalando que no tenían el sustento suficiente.

(Ver también: Equipo de James tomó decisión luego de hospitalización del jugador y mostró preocupación)

El resultado final no solo deja sin efecto la sanción, sino que obliga al Estado español a devolverle el dinero al jugador. Una victoria que llega mientras el mediocampista, hoy vinculado al Minnesota United FC, sigue a la espera de volver a competir y definir su presente deportivo.

* Pulzo.com se escribe con Z