La Registraduría Nacional del Estado Civil dejó listo el dispositivo logístico y el censo definitivo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Para esta jornada democrática, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para sufragar tanto en el territorio nacional como en el exterior, encontrándose en las urnas con un tarjetón único compuesto por 14 casillas. En cada espacio se visualizará la fotografía del candidato, su fórmula vicepresidencial, el logotipo del partido o movimiento político que lo respalda y, en la última casilla, la opción del voto en blanco.

Sigue a PULZO en Discover

Pese a que el diseño final de la tarjeta electoral se imprimió con 13 candidatos presidenciales, la contienda real se redujo a once aspirantes que continúan firmes en su carrera hacia la Casa de Nariño. Los dos candidatos que decidieron bajarse de la competencia a última hora son el excanciller Luis Gilberto Murillo y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Ambos políticos anunciaron oficialmente su adhesión a la campaña del senador e integrante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Las autoridades electorales aclararon que, aunque los tarjetones ya cuentan con sus nombres impresos, los votos que marquen sus casillas este domingo serán contabilizados como nulos y no alterarán los resultados definitivos de la jornada.

De esta manera, la baraja de candidatos que permanecerá activa en las urnas la completan Iván Cepeda, Claudia López, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, Gustavo Matamoros, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. En cuanto a la distribución del censo, la Registraduría detalló que en el país podrán sufragar 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) en 118.346 mesas que estarán instaladas en 13.489 puestos de votación, divididos en 6.010 zonas urbanas y 7.479 rurales.

Por su parte, en el exterior se encuentran habilitados 1.414.661 connacionales (777.343 mujeres y 637.318 hombres), quienes cuentan con 253 puestos de votación en 67 países del mundo, disponibles desde el pasado lunes 25 de mayo. En los consulados y embajadas operarán 1.489 mesas hasta el sábado 30 de mayo, y se ampliarán a 2.181 mesas el domingo 31 de mayo. Con todo este andamiaje, las proyecciones de la autoridad electoral apuntan a que la participación real se ubicará entre los 22 y 25 millones de votantes, superando un poco más de la mitad del censo electoral.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z