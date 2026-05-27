A pocos días de las elecciones presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, habló con Pulzo y lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos que enfrenta el proceso democrático en Colombia.

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(Vea también: Registrador advirtió por falsos resultados en exterior a favor de un candidato; anunció acciones)

En entrevista con ‘Indecisos’, de Pulzo, el funcionario aseguró que el principal peligro no está en el ‘software’ utilizado por la Registraduría, sino en prácticas ilegales que históricamente han afectado las elecciones en el país.

Penagos insistió en que el sistema electoral colombiano sigue siendo manual y explicó que los ‘softwares’ utilizados durante la jornada no toman decisiones ni modifican resultados.

Vea la entrevista completa con el registrador:

¿Cómo funciona el ‘software’ electoral en Colombia?

Según explicó el registrador, los jurados de votación son quienes cuentan los votos físicamente y diligencian las actas electorales a mano. Posteriormente, esa información es transmitida y consolidada por el ‘software’ para agilizar la publicación de resultados preliminares.

“El software no cuenta los votos”, reiteró.

El funcionario también explicó a este medio que las actas electorales son públicas y pueden ser fotografiadas por los testigos electorales para comparar posteriormente los resultados.

Además, aseguró que el código fuente del ‘software’ fue auditado por expertos internacionales, partidos políticos y autoridades de control.

“Sobre esta Registraduría hay miles de ojos”, señaló, descartando de tajo que las irregularidades pasen por la entidad.

¿Qué otros riesgos preocupan a la Registraduría?

Penagos advirtió que delitos como la financiación ilegal de campañas y la coacción electoral siguen siendo amenazas reales para la democracia colombiana.

“Está la coacción que pueda presentarse en algunos lugares del territorio nacional”, afirmó.

El registrador también defendió la presencia de testigos electorales en las mesas y aseguró que ayudan a fortalecer la transparencia del proceso.

“Bienvenidos todos los testigos electorales que quieran estar en las mesas”, indicó en unas declaraciones que se dan en medio de un ambiente político marcado por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presunto fraude, desinformación y fuertes cuestionamientos alrededor de las elecciones presidenciales en Colombia.

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