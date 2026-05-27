Se calentó el cruce político entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exdirector del Dane subió de tono luego de una intervención en la que Oviedo lanzó fuertes cuestionamientos sobre el estilo de confrontación del abogado y su participación en espacios de debate público.

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“Abelardo, ¿cuál es el visaje con Paloma? Nos manda todas las bodegas encima a aplastarnos y a ella a desprestigiarla solamente porque es mujer, pero a la hora de ir a los debates no lo vemos”, afirmó Oviedo, haciendo referencia su compañera de fórmula.

En su intervención, viral en redes sociales, el exfuncionario insistió en que existe una falta de disposición para contrastar ideas en escenarios públicos, señalando lo que considera una estrategia basada en ataques más que en discusión programática.

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¿Así 🫡 o así 🤌? pic.twitter.com/NXAWnLsceF — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) May 27, 2026

Juan Daniel Oviedo reta a Ableardo de la Espriella

Oviedo elevó el nivel del mensaje al lanzar una invitación directa a De la Espriella para un encuentro público en la capital del país.

“Me preguntó cuál es el miedo. ¿Qué es lo que hay detrás de esos gritos? Y no para gritar, sino para hablar de lo que importa: Colombia”, agregó.

Luego lanzó el reto con fecha, lugar y tono provocador: “Quiero invitar a Abelardo a usted, no al tigre, al Chorro de Quevedo, miércoles 27 de mayo al caer el sol. Si no sabe, queda en Bogotá”.

En el cierre de su intervención, Oviedo utilizó un ademán para reforzar su mensaje, acompañado de una comparación simbólica poniendo en duda la firmeza de la postura del abogado.

“No venden el ron que usted toma, pero le tengo chicha de la buena, para que no tenga excusas”, dijo.

Luego vino el picante, insinuando que el Tigre se arruga ante los retos: “¿Al fin qué… así o así?”, remató, mientras apretaba los dedos dando a entender que a Abelardo de la Espriella le da miedo la confrontación.

Su video se hizo viral y se replicó… De hecho, le subió el tono: “Firme o blandito por la patria?”.

Distinguido doctor Abelardo: ¿Firme o blandito por la patria? Lo espero a las cinco.

En el Chorro de Quevedo. ¿Así 🫡 o… así 🤌? pic.twitter.com/M9tCqP2Hwk — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) May 27, 2026

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.