A escasos cinco días de que los colombianos acudan en masa a las urnas para elegir al próximo presidente de la República este 31 de mayo de 2026, la tensión en las campañas políticas llegó a su punto de ebullición. La senadora y candidata Paloma Valencia encendió las redes sociales tras lanzar una feroz y desobligante arremetida en contra de las firmas encuestadoras del país, cuyas últimas mediciones públicas reflejan un fuerte desplome en su intención de voto y la dejan prácticamente sin posibilidades de avanzar al definitivo balotaje presidencial.

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Durante una ácida entrevista concedida al programa Sin Anestesia de Caracol Radio, al cual asistió en compañía de Juan Daniel Oviedo, la líder del uribismo fue interrogada por su notable descenso en el lote de los favoritos. Fiel a su estilo frentero, Valencia no guardó la compostura y descalificó de tajo los estudios demoscópicos con una polémica analogía.

“Las encuestas son como los contadores de los mafiosos… chimbas. No crean en eso. Hágale más bien porque el contador del mafioso siempre hace esa chimbada. Aquí es la realidad concreta”, sentenció la aspirante presidencial, argumentando que prefiere creer en las multitudes que llenaron sus recientes cierres de plaza pública en Antioquia, Barranquilla y el Movistar Arena de Bogotá.

El desplante de la candidata de derecha obedece a un panorama numérico que se le volvió adverso. En la más reciente medición de AtlasIntel para la revista SEMANA, Iván Cepeda (38,7 %) y Abelardo de la Espriella (37,3 %) se consolidaron en un cerrado empate técnico en la punta, mientras que Paloma aparece rezagada con un lejano 14,3 %.

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Una tendencia similar de estancamiento reflejan las encuestas de firmas tradicionales como el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio e Invamer, donde la senadora se mantiene alejada del cupo a la segunda vuelta con un promedio que oscila entre el 12 % y el 14 %.

Sin embargo, la mordaz crítica de Valencia no tardó en levantar ampolla y ser calificada como una evidente contradicción en los círculos políticos. Varios sectores de opinión le recordaron a la parlamentaria que fue justamente el mecanismo de la encuesta el que utilizó el partido Centro Democrático para ungirla oficialmente como la candidata presidencial de la colectividad. En aquella oportunidad, las firmas Cadem y Panel Ciudadano la dieron como ganadora con un 17 % y 45 % de respaldo respectivamente, resultados que en su momento defendió a capa y espada frente al fuerte rechazo e indignación de su compañera de bancada, la senadora María Fernanda Cabal.