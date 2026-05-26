La recta final hacia las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026 en Colombia entró en una etapa de alta tensión y movimientos drásticos tras bambalinas. Durante la más reciente emisión de Blu Radio, el reconocido periodista Néstor Morales lanzó un duro y agudo análisis sobre el sorpresivo timonazo que dio la campaña de la candidata de derecha Paloma Valencia, un cambio de estrategia que, según el comunicador, despierta serias dudas y podría pasarle factura en las urnas debido a la proximidad de los comicios.

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De acuerdo con lo revelado por Morales, la campaña de la senadora sufrió un fuerte remezón interno que calificó como un “efecto dominó”. Valencia decidió apartar de su cargo al jefe de estrategia Luis David Duque para incorporar en su reemplazo al costarricense Dany Quiroz. Este cambio de timonel trajo consigo una drástica consecuencia institucional que altera el cierre de la contienda: la candidata canceló de manera definitiva su participación en todos los debates presidenciales que restaban en la agenda pública de los medios de comunicación nacionales.

El director del espacio radial fue enfático en cuestionar el impacto de esta decisión de cara a los votantes. “Ese movimiento no sé qué sentido tenga faltando cinco días para las elecciones. Se ve mal cambiando el capitán del barco, eso no está saliendo bien, debo decirlo con cierto pesar”, sentenció Morales, advirtiendo que modificar la cúpula de una campaña en la víspera electoral suele interpretarse como un síntoma de desespero o crisis interna.

Este sorpresivo silencio de Paloma Valencia sepulta por completo la posibilidad de que los colombianos contrasten propuestas antes del próximo domingo. El panorama se torna aún más complejo al sumarse al contexto general de la contienda, donde los otros dos grandes opcionados, Iván Cepeda (por los sectores del Pacto Histórico) y el abogado Abelardo de la Espriella, también tomaron la determinación de ausentarse de los escenarios de discusión pública.

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Con este panorama, las posibilidades de que se realicen nuevos debates presidenciales quedaron reducidas a cero, dejando al electorado en medio de un apagón discursivo donde las redes sociales y las alianzas de última hora serán las encargadas de definir el rumbo del país.

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