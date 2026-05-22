La recta final de la campaña presidencial de este 2026 está que arde y el uso de los subsidios estatales se tomó el debate. En las últimas horas, el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, lanzó una dura réplica contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de hacer política con los recursos de los adultos mayores de cara a las elecciones del 31 de mayo y de presionar indebidamente a la justicia para salvar su reforma pensional.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia estalló tras un discurso del mandatario desde Cúcuta, donde vinculó la aprobación de su hundida o demandada reforma con el pago de subsidios a la tercera edad.

Morales no se guardó nada y criticó que el jefe de Estado utilice los micrófonos institucionales para intervenir en la contienda electoral, sugiriendo que la oposición le teme a los logros sociales del Gobierno Nacional.

Minutos después, el director del espacio radial desmitificó el argumento del mandatario y aclaró que la entrega del dinero a los abuelos vulnerables no depende de la vigencia del polémico articulado.

“La reforma pensional a la que refiere el presidente no tiene nada que ver con los viejos. Los viejos reciben un subsidio del Gobierno (Prosperidad Social $ 230.000), sin reforma pensional y ellos seguirán recibiendo su dinero, como está demostrado hoy”, sentenció Morales de forma tajante.

El desespero del presidente Petro por presionar a los magistrados de la Corte Constitucional no es gratuito. El alto tribunal adelanta un riguroso estudio de constitucionalidad debido a una avalancha de demandas, liderada principalmente por la senadora y hoy candidata presidencial Paloma Valencia.

La demanda de Valencia y de otros sectores de la oposición argumenta que la reforma pensional aprobada en el Congreso incurrió en graves vicios de trámite, ya que la Cámara de Representantes acogió a pupitrazo y sin debate el texto del Senado. Los expertos constitucionalistas apuntan a que la Corte podría tumbar la ley en su totalidad en los próximos días, lo que dejaría al Gobierno sin su bandera social más importante justo antes de que el país acuda a las urnas.

Con este panorama, la aclaración de Morales deja en evidencia que el polémico bono pensional de $ 230.000, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ya se encuentra blindado presupuestalmente y continuará llegando a los adultos mayores, independientemente de que la Corte Constitucional decida darle el “tiro de gracia” a la reforma pensional del petrismo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.