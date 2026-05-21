Lo que debió ser un fin de semana de descanso y turismo en el Pacífico colombiano se transformó en una auténtica pesadilla. Las autoridades le confirmaron a El Tiempo el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que correspondería a uno de los dos turistas que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado lunes 18 de mayo en la zona isleña de Buenaventura (Valle del Cauca).

Sigue a PULZO en Discover

Las víctimas de este alarmante hecho fueron identificadas como Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 27 años. De acuerdo con las primeras versiones, padre e hijo se encontraban vacacionando en la popular playa de La Bocana cuando el rastro de ambos se perdió por completo de forma misteriosa.

La investigación, que apenas arranca y deja un mar de interrogantes para las autoridades, dio un giro dramático al conocerse la última pista sobre el paradero de los dos hombres. Según los reportes preliminares, Alexánder y Nicolás habrían sido interceptados y embestidos por sujetos fuertemente armados en el sector turístico.

Tras la alerta desesperada de sus familiares, la Policía del Valle del Cauca, en una acción conjunta con guardacostas de la Armada Nacional, activó un plan candado y un robusto despliegue de inteligencia y capacidades operativas en el corregimiento de La Bocana, perteneciente a la zona rural de Bazán.

Lee También

Fue hallado sin vida el cuerpo de uno de los turistas desaparecidos desde el pasado fin de semana en el sector de La Bocana, zona rural de Buenaventura, Valle, tras un ataque con arma de fuego de bandas delincuenciales. #VocesySonidos pic.twitter.com/b6HLRcEQmo — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 20, 2026

Las labores dieron un trágico resultado la tarde de este miércoles 20 de mayo, cuando las patrullas marítimas divisaron un cadáver flotando en el sector. Aunque las autoridades insisten en que la identificación oficial sigue en proceso y el cuerpo ya fue trasladado a las sedes de Medicina Legal, confirmaron que las características físicas coinciden con las de uno de los dos familiares desaparecidos.

El caso tomó un tinte aún más escabroso luego de que los peritos judiciales determinaran, de forma preliminar, que la víctima hallada habría sido atacada con un arma de fuego.

Los investigadores intentan establecer si el homicidio se perpetró en el mismo punto turístico donde fueron retenidos o si el cuerpo fue trasladado en lancha y abandonado posteriormente en la zona isleña para borrar evidencias.

Mientras tanto, la angustia no para: “La búsqueda sigue para dar con el paradero del otro desaparecido en Buenaventura”, señalaron las autoridades, quienes redoblaron el pie de fuerza en el Pacífico para hallar al segundo turista.

“Recibimos cualquier información que nos permita identificar y dar con estos delincuentes que cometieron este hecho (…) por eso los invitamos a informar y a denunciar”, aseguró la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, quien además confirmó que se le está brindando un acompañamiento sicosocial permanente a los allegados de las víctimas en este duro momento.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)