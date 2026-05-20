Un fuerte incendio se presentó en la intersección de la carrera 68 con calle 68, en el noroccidente de Bogotá. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el fuego se originó por una quema de basura. Afortunadamente, la rápida reacción de las unidades permitió controlar las llamas en pocos minutos.
Pese a la intensidad del incendio, no se registraron lesionados. El fuego se dispersó rápidamente, aunque el humo provocó afectaciones en la movilidad de la zona. Los vehículos que transitaban por el sector se vieron obligados a reducir velocidad, lo que causó congestión en las principales vías del noroccidente de la capital.
#BOGOTÁ. Se presenta novedad vial por incendio en la Av Carrera 68 con Av Calle 68, sentido Norte – Sur. Cuerpo de Bomberos en el punto atendiendo la emergencia. Bastante congestión vehicular en la zona. No ss reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/k5Qn9LdhDaLee También
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Incendio en la carrera 68 de Bogotá afectó tráfico y fue controlado por bomberos
La Secretaría de Movilidad informó que se dispuso un Grupo Guía en la zona para agilizar el flujo de automóviles y minimizar el impacto del humo en la circulación. A las 6:30 de la tarde de este miércoles, los bomberos lograron controlar la emergencia por completo. Sin embargo, se recomendó a los conductores mantener precaución al transitar por el área afectada.
Frente al riesgo por humo y fuego, los organismos de tránsito aconsejan reducir la velocidad, encender las luces bajas y mantener distancia entre vehículos. También sugieren no atravesar tramos con humo denso para evitar desorientación o accidentes. Siempre que sea posible, los conductores deben buscar rutas alternas y, si la visibilidad se dificulta, estacionar fuera de la calzada, apagar el motor y evitar detenerse sobre vegetación seca para prevenir nuevos focos de calor.
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