En la noche del miércoles 6 de mayo se presentó emergencia por un grave incendio estructural que se registró en el barrio El Poa, en la localidad de Suba, luego de que se reportaran llamas en la terraza de una vivienda del sector.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por organismos de emergencia, el fuego se concentró en la parte superior del inmueble, lo que obligó la rápida intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para evitar que las llamas se propagaran a casas vecinas.

Unidades de emergencia llegaron al lugar para controlar la situación y adelantar labores de verificación dentro de la vivienda afectada. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas producto de la emergencia.

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Mientras avanzan las labores de control, organismos de socorro mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del sector. Al mismo tiempo que varios vecinos salieron de sus viviendas alarmados por el humo y las llamas, según se observa en un video que circula en redes sociales.

#BOGOTÁ. Reportan incendio estructural en el barrio El Poa, localidad de Suba. De acuerdo con la información recibida, el fuego se encuentra en la terraza de una vivienda. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Cuerpo de Bomberos atendienden la emergencia. pic.twitter.com/eWUeDNq9br — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 7, 2026

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