El mundo del periodismo de entretenimiento y moda está de luto tras confirmarse la trágica muerte de la periodista dominicana Yolaine Díaz, colaboradora de la prestigiosa revista People en Español. El fatal incidente ocurrió durante la madrugada del lunes 4 de mayo en un edificio de seis pisos ubicado en el sector de Inwood, al norte de Manhattan, en Nueva York. En el siniestro también perdió la vida la madre de la comunicadora, mientras que otras 14 personas resultaron heridas en medio de un operativo que requirió la presencia de más de 200 bomberos.

Sigue a PULZO en Discover

Según los reportes preliminares de las autoridades de Nueva York, el fuego se originó en la planta baja del inmueble y se propagó con una rapidez aterradora a través de los cubos de las escaleras, convirtiéndolas en una chimenea de humo y llamas que alcanzó rápidamente el último piso. Testimonios de personas cercanas indican que Yolaine, de 48 años, y su madre intentaron desesperadamente escapar bajando por las escaleras internas, pero fueron sorprendidas por el fuego antes de lograr el descenso. Por el contrario, el padrastro de la periodista logró salvar su vida al utilizar la escalera de incendios exterior, una vía que lamentablemente las dos mujeres no alcanzaron a tomar.

La muerte de Díaz ha causado una profunda conmoción entre sus colegas y seguidores. Yolaine era una figura constante en People en Español desde el año 2023 en su rol de colaboradora, aunque su trayectoria en la revista venía de tiempo atrás como redactora estrella de moda y belleza. Su última publicación, realizada el pasado 26 de abril de 2026, era una guía sobre los mejores productos de maquillaje para la primavera, reflejando su pasión por el estilo y el cuidado personal. Precisamente, sus excompañeros la recuerdan como una mujer auténtica, intensa y con un conocimiento profundo del mundo de las celebridades latinas.

Armando Correa, exeditor en jefe de la revista, expresó su dolor destacando que Yolaine no solo trabajaba cubriendo telenovelas, sino que le apasionaban genuinamente. “Ella aportaba a la revista su conocimiento del mundo de las celebridades latinas… Yolaine era de una autenticidad y una intensidad singulares”, comentó Correa, quien también recordó sus populares videos de maquillaje en redes sociales donde siempre se mostraba sonriente y plena. Por su parte, Úrsula Carranza y Kika Rocha, exdirectoras de moda de la publicación, resaltaron su carácter ingenioso y su espíritu viajero, mencionando que apenas la semana pasada había regresado de un viaje a México donde se le vio feliz y disfrutando de la vida.

Lee También

Más allá de la tragedia humana, la investigación ha puesto la lupa sobre el propietario del edificio de Inwood. Según reveló el diario New York Times, el inmueble contaba con un historial alarmante de negligencia, acumulando cerca de un centenar de infracciones a las normas de seguridad y mantenimiento. Incluso, el dueño ya enfrentaba demandas previas por las precarias condiciones de otro edificio de su propiedad ubicado justo al lado. Mientras las autoridades neoyorquinas continúan las labores para determinar la causa exacta del inicio de las llamas, la comunidad dominicana y el gremio periodístico exigen respuestas claras sobre por qué un edificio con tantas fallas seguía operando, cobrando finalmente la vida de tres personas en una madrugada de terror

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)