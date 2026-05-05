Un trágico caso ha causado conmoción en México luego de que un niño de tres años muriera tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas en Mexicali, Baja California.

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El menor, identificado como Vicente, fue dejado al interior de una camioneta en un parqueadero, donde permaneció por un periodo prolongado hasta sufrir un golpe de calor que terminó con su vida. Las autoridades indicaron que el vehículo estuvo bajo condiciones extremas durante ese tiempo.

El caso tomó aún más fuerza luego de conocerse que la madre del menor, identificada como Roxana “N”, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos. Este detalle ha sido clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades locales.

El niño fue encontrado sin vida el sábado 2 de mayo al mediodía dentro del vehículo, con signos evidentes de afectación por el calor. El menor presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, lo que evidencia la gravedad de la exposición.

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Expertos forenses señalaron que el niño estuvo sometido a temperaturas que alcanzaron los 45 grados centígrados. El director del Servicio Médico Forense de Mexicali explicó que estas condiciones resultan letales en cuestión de horas.

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El caso desató una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con mensajes de dolor y exigencias de justicia. Además, usuarios localizaron perfiles personales de la madre, donde compartía momentos con el menor, lo que intensificó el impacto del caso y la reacción pública.

Roxana “N” fue detenida bajo el señalamiento de omisión de cuidados y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Fiscalía General del Estado asumió la investigación y será la encargada de definir los cargos correspondientes.

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