Una mujer murió luego de sufrir un accidente en una atracción de columpio en Sichuan, China, hecho que quedó registrado en video y provocó conmoción por las condiciones en las que ocurrió.

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(Vea también: Tragedia en tobogán extremo de Colombia: joven murió en atracción recién inaugurada de parque)

De acuerdo con medios como Telediario, el caso ocurrió el 3 de mayo de 2026, en el parque Maliuyan Adventure Park, donde la víctima participaba en esta actividad extrema. Según reportes, antes de lanzarse advirtió posibles fallas en el sistema de seguridad.

Durante el recorrido, el equipo presentó una falla y la mujer terminó cayendo desde gran altura, lo que evidenció un problema en el arnés o en el mecanismo de sujeción.

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La víctima fue trasladada a un centro médico; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el impacto.

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades, mientras el parque fue cerrado temporalmente para revisar los protocolos de seguridad y determinar posibles responsabilidades.

🇨🇳 | Una mujer murió tras romperse la cuerda de seguridad de un columpio extremo en el parque de aventuras Maliuyan, en Sichuan (China), y caer contra un acantilado. Según medios locales, habría advertido al personal sobre posibles problemas con el arnés antes del lanzamiento.… pic.twitter.com/v1nvofZUAO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2026

¿Quién era la joven que murió en atracción extrema en China?

La víctima fue una adolescente de 16 años, identificada como Liu, quien perdió la vida. De acuerdo con el boletín oficial de Huaying, la joven se disponía a usar un columpio extremo cuando advirtió en repetidas ocasiones que la cuerda de seguridad no estaba bien asegurada.

Pese a sus alertas, el personal del lugar continuó con la actividad. Minutos después del lanzamiento, el sistema presentó una falla y la adolescente terminó cayendo contra un acantilado, lo que le provocó heridas de gravedad.

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