Una avioneta monomotor se precipitó en un barrio urbano de esta ciudad, capital del estado de Minas Gerais (sur de Brasil), y terminó impactando contra un edificio, lo que generó un fuerte estruendo y alarma entre los residentes del sector.

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Según reportes de medios locales y autoridades, la aeronave perdió altura poco después de despegar, aunque las causas exactas del siniestro aún están bajo investigación.

Tras el impacto, equipos de bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos, asegurar la zona y evitar mayores riesgos.

El choque causó daños en la estructura del edificio afectado, además de la caída de escombros en la vía pública.

Testigos relataron haber escuchado una explosión seguida de humo, lo que motivó llamadas inmediatas a los servicios de emergencia. Entre las víctimas se encuentran ocupantes del avión y al menos una persona en tierra.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido, analizando posibles fallas mecánicas, condiciones climáticas o errores humanos. Mientras tanto, se implementaron restricciones en la zona para facilitar las labores de rescate.

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