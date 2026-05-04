Una tragedia sacudió a Popayán tras el accidente de un vehículo tipo ‘Monster Truck’ que, hasta el momento, deja tres personas muertas y más de 40 heridas. En medio de la conmoción, Marcela Sandoval, testigo presencial, narró en entrevista con 6AM W, los angustiosos momentos que vivió durante el siniestro.

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Sandoval relató que se encontraba en el evento junto a su hijo de cuatro años, en lo que parecía ser el cierre de la jornada. Según su testimonio, no había señales de riesgo.

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Sin embargo, la situación cambió en cuestión de segundos cuando la conductora del vehículo perdió el control. “El carro se vino de frente. Intentó girar, pero terminó saliéndose de la pista, pasando por encima de las vallas y de la gente. Fue lo más impactante”, afirmó.

La escena se tornó caótica. Entre el ruido del motor y la confusión, los asistentes no lograban dimensionar lo que ocurría: “Solo agarré a mi hijo y salí corriendo. Todo el mundo gritaba, muchos caían al suelo y otros les pasaban por encima en medio del pánico”, recordó.

El vehículo terminó impactando contra un poste de energía, lo que causó chispas y aumentó el temor entre los presentes, en su mayoría familias con niños.

Uno de los puntos más críticos del testimonio fue la falta de medidas de seguridad. Sandoval aseguró que el evento no contaba con una logística adecuada para este tipo de exhibiciones.

“Habíamos comprado entradas VIP pensando en mayor seguridad, pero no había organización. La gente se subía a las sillas para ver mejor y las vallas eran como las de un concierto, a nivel del piso”, denunció.

La mujer también señaló que, de haber conocido los riesgos, no habría asistido al evento ni llevado a su hijo. “Fue desinformación. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar, menos en un espacio familiar”, añadió.

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Pese a las críticas por la prevención, Sandoval destacó la rápida respuesta de los organismos de emergencia tras el accidente.

“Inmediatamente llegaron ambulancias. La gente abrió paso y el auxilio fue muy rápido”, indicó.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, mientras crece el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos. La tragedia deja no solo víctimas fatales y decenas de heridos, sino también serios cuestionamientos sobre la organización y control de eventos masivos en el país.

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