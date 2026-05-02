Un siniestro vial registrado en la vía al Llano, a la altura del kilómetro 11+680, deja hasta el momento una persona fallecida y mantiene afectaciones en la movilidad en este importante corredor.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Caos en la vía Bogotá-Villavicencio: accidente de camión causó cierre previo a Semana Santa

De acuerdo con el reporte de la concesión Coviandina en su cuenta de X, el incidente corresponde a un choque entre dos vehículos de carga, lo que obligó a implementar pasos alternos en la zona mientras se atiende la emergencia.

La situación fue reportada inicialmente hacia las 10:47 de la noche, y desde entonces personal autorizado se encuentra en el lugar realizando labores de atención, control del tráfico y verificación de las condiciones de la vía.

Lee También

(11:30 p.m.) Continúan pasos alternos en el K11+680 por atención de siniestro vial, el cual deja una persona fallecida. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado, transite con precaución y no exceda los límites de velocidad. Seguiremos informando. pic.twitter.com/K6q80yAa9P — Coviandina (@CoviandinaSAS) May 2, 2026

Las autoridades y equipos en terreno han solicitado a los conductores transitar con precaución, conservar la distancia entre vehículos y acatar las indicaciones del personal, con el fin de evitar nuevos incidentes.

Asimismo, se recomienda no exceder los límites de velocidad y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la vía, ya que las condiciones pueden cambiar mientras avanzan las labores en el punto afectado.

Se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos detalles sobre las causas del siniestro y la normalización total del tránsito en este corredor que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.