Un accidente de tránsito se registró sobre las 10:00 p. m. de este 23 de abril en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que una camioneta impactara varias motocicletas que se encontraban estacionadas frente a un establecimiento de comida.

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El hecho ocurrió en la calle 52 con carrera 73A, donde funciona un restaurante participante del evento Burger Master, punto que a esa hora registraba presencia de clientes en la zona.

De acuerdo con la información conocida, el vehículo colisionó contra las motocicletas que estaban ubicadas en el exterior del lugar, lo que provocó daños materiales y momentos de tensión entre quienes se encontraban en el sector.

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En el incidente se reportó una persona lesionada, quien fue atendida en el sitio por paramédicos que llegaron en una ambulancia para brindarle asistencia médica.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para verificar lo ocurrido y adelantar las primeras indagaciones que permitan establecer las causas de este accidente.

#BOGOTÁ. Aproximadamente a las 22:00h, de hoy 23ABR, una camioneta impactó a varias motocicletas estacionadas frente a un restaurante participante del Burger Master, ubicado en la Cl 52 con Cr 73A, loc/Engativá. Se reporta una persona lesionada que está siendo atendida por… pic.twitter.com/L4t67YAOmL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 24, 2026

Accidente en la vía Madrid – Mosquera deja un ciclista muerto

Un accidente de tránsito se registró en la vía que conecta Madrid con Mosquera, en inmediaciones del Parque Zona Franca del Occidente, donde se vieron involucrados un motociclista y un ciclista.

De acuerdo con la información preliminar, el ciclista murió en el lugar del choque debido a la gravedad de las lesiones, sin que fuera posible su traslado a un centro asistencial.

Al sitio llegaron unidades de tránsito y organismos de emergencia para atender la situación y adelantar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y definir responsabilidades en este hecho registrado en el occidente de Cundinamarca.

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