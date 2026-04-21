La Policía Metropolitana de Bogotá está de luto tras confirmarse el fallecimiento del patrullero Leider Israel Gómez Torres, de 25 años, en un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes. El uniformado, quien se desplazaba en su motocicleta privada hacia su lugar de trabajo, perdió la vida en la intersección de la avenida Boyacá con calle 7C, en la localidad de Kennedy.

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Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el factor determinante de la tragedia fue una sustancia deslizante sobre el asfalto. El Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Mebog, explicó que una mancha de ACPM en la vía hizo que el uniformado resbalara, cayendo justo al paso de un tractocamión que no pudo evitar el impacto.

Gómez Torres se dirigía en sentido sur-norte hacia la localidad de Suba, específicamente al CAI Rincón, donde debía recibir su turno laboral. Pese a que unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar, el impacto con el vehículo de carga pesada fue tan fuerte que el joven patrullero ya no presentaba signos vitales al momento de la atención.

Bomberos de Bogotá tuvieron que realizar una limpieza técnica en el punto para retirar el combustible y evitar que otros conductores corrieran la misma suerte en esta transitada vía arterial.

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Este accidente se suma a un panorama crítico para la seguridad vial en la capital. Según datos de la Alcaldía de Bogotá, con corte al 5 de abril de 2026, el número de fallecidos en las vías ascendió a 162 personas, lo que representa un aumento del 13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los motociclistas siguen siendo los actores más vulnerables, concentrando el 44 % de las muertes. El análisis de las autoridades revela puntos negros de alta peligrosidad, como la avenida NQS y la misma avenida Boyacá, donde la interacción entre motos y transporte de carga ha escalado en letalidad. La mayoría de estos siniestros ocurren en vías arteriales y en horarios críticos entre las 10:00 p. m. y la medianoche.

La institución envió un mensaje de condolencias a la familia del patrullero Gómez Torres, recordado por sus compañeros como un joven comprometido que llevaba varios años sirviendo con orgullo a la Policía Nacional.

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