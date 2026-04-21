Un fatídico accidente de tránsito cobró la vida de un uniformado de la Policía Nacional en la madrugada de este martes 21 de abril. El siniestro vial ocurrió en el suroccidente de Bogotá, específicamente sobre la avenida Boyacá con calle octava, en la localidad de Kennedy.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparece video dentro de la Sergio Arboleda, luego de que joven murió al caer desde edificio)

De acuerdo con los primeros reportes entregados por Noticias Caracol, el uniformado se desplazaba en su motocicleta con sentido sur-norte, dirigiéndose hacia su lugar de trabajo, cuando perdió el control del vehículo y cayó sobre el asfalto, siendo impactado posteriormente por un camión que circulaba por la zona.

Lee También

Las primeras hipótesis sobre el accidente apuntan a una falla en el estado de la vía. Según declaraciones del general Giovanni Cristancho, se presume que había algún tipo de aceite derramado sobre el pavimento, lo que habría provocado que el uniformado sufriera un fuerte resbalón que terminó en la fatalidad.

#OjoDeLaNoche | En San Antonio de Tequendama las fuertes lluvias generaron varias emergencias por inundaciones. Por otra parte, en Bogotá se registró un grave accidente de tránsito en el que un policía murió. Siga nuestra señal en vivo >> https://t.co/VLC16kd9oJ pic.twitter.com/sbRVipQt3v — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 21, 2026

Debido al accidente, la movilidad en este sector de la capital se vio seriamente afectada durante las primeras horas de la mañana, mientras las unidades de criminalística realizaban el levantamiento del cuerpo y las labores de inspección técnica.

El general Cristancho entregará en el transcurso de la mañana más pormenores sobre lo ocurrido y confirmará la identidad del uniformado fallecido, señalaron las fuentes oficiales.

Por ahora, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar vías alternas y mantener la precaución, especialmente ante la posible presencia de sustancias deslizantes en la calzada que puedan derivar en nuevos incidentes.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.