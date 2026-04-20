Nuevos detalles entregados por la Policía Metropolitana de Bogotá han dado un giro radical a la investigación por el triple crimen ocurrido en el set de la serie “Sin senos sí hay paraíso”. Según el general Giovanni Cristancho en Blu Radio, el ataque que segó la vida de dos trabajadores de TIS Studios no fue un intento de robo, sino una fatal confusión derivada de los antecedentes psiquiátricos del agresor.

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Tras analizar más de 35 horas de grabaciones, las autoridades confirmaron que el atacante, identificado como José Cubillos (24 años), llegó al lugar con un objetivo claro, pero equivocado. La principal hipótesis apunta a que Cubillos confundió a la primera víctima con un guardia de seguridad del Instituto Roosevelt, lugar donde un día antes había protagonizado un incidente violento, de acuerdo con la emisora.

“Creemos que, como vio en la puerta a su primera víctima, pensó que hacían parte de la seguridad”, explicó el oficial en entrevista con Blu Radio. El general Cristancho detalló que Cubillos padecía un trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias y presentaba indicios de esquizofrenia.

El historial del agresor ya lo marcaba como un peligro latente: contaba con varias hospitalizaciones previas y antecedentes por amenazas. “Era un tipo violento”, sentenció el comandante, subrayando que el hombre ni siquiera intentó entrar al set de grabación, lo que refuerza la idea de que su ataque fue una reacción irracional y no un plan contra la producción de Telemundo y Disney.

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Un dato que llamó la atención de las autoridades es que la productora no solicitó acompañamiento policial para el rodaje en el barrio Los Laches. “Normalmente nos piden acompañamiento, pero en este caso no hubo solicitud previa”, indicó Cristancho.

Por otro lado, la situación legal de los cuatro trabajadores capturados tras la muerte del agresor sigue en vilo. Aunque recuperaron su libertad, el proceso continúa para determinar si las heridas que le causaron a Cubillos mientras intentaban reducirlo entran en la categoría de legítima defensa.

Este suceso ha encendido las alarmas en la industria audiovisual colombiana, que exige protocolos de seguridad más estrictos para proteger a los técnicos y artistas que trabajan en zonas vulnerables de la capital.

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