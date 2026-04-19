Los hechos ocurridos el 18 de abril en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, conmocionan al país por cuenta de su crudeza. La Policía identificó al sujeto que asesinó a los trabajadores y que luego falleció tras ser agredido por algunos testigos.

Sigue a PULZO en Discover

Se trata de Josué Cubillos Gaviria, de 24 años, quien, según fuentes judiciales citadas por El Tiempo, presentaba problemas de salud mental y consumo de sustancias.

El joven no era habitante de calle y estaba afiliado al régimen contributivo de salud. Además, registraba al menos tres ingresos a centros clínicos entre 2024 y 2025, donde recibió atención por trastornos psiquiátricos, añadió ese medio.

Las víctimas fueron Henry Alberto Benavides, conductor de la producción, y Nicolás Francisco Perdomo, asistente de producción, quienes se encontraban trabajando durante el rodaje cuando ocurrió el insólito ataque, agregó ese diario.

Lee También

Las autoridades descartaron que se tratara de un intento de robo y señalaron que el hecho obedeció a un caso de intolerancia.

Un video en poder de la Policía muestra que el agresor atacó sin mediar palabra, arremetiendo con un cuchillo contra una de las víctimas. Otros miembros del equipo intentaron defenderse, resultando heridos.

Según versiones cercanas a los hechos, la muerte del atacante se produjo en medio de una reacción en defensa propia de varios testigos presentes. Mientras tanto, la investigación por el trágico hecho continúa.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables