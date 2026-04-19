El rodaje de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en el centro de Bogotá se vio marcado por una tragedia luego de un ataque que dejó dos integrantes del equipo de producción muertos.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió el sábado 18 de abril en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, mientras se realizaban grabaciones en un espacio público. Según las autoridades, un hombre atacó a otra persona con arma blanca sin mediar palabra, lo que desató una riña en la que intervinieron varias personas.

El enfrentamiento terminó con tres fallecidos, incluido el agresor, un herido y cuatro capturados.

La noticia generó conmoción entre el elenco y el equipo técnico de la serie. Actores como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Gregorio Pernía expresaron su dolor a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje en homenaje a las víctimas: “Silencio en el set”, acompañado de imágenes en fondo negro.

Lee También

Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. Las autoridades investigan si el agresor está relacionado con un incidente previo ocurrido en una clínica cercana.

El caso ha generado rechazo y llamados a mayor seguridad en espacios de grabación, especialmente en zonas del centro de Bogotá.

Por el momento hay dos hipótesis. La de algunos testigos, que aducen un intento de robo, y la de la Policía, que hace mención a un ataque sin mediar palabra de parte de un sujeto con presuntos problemas mentales.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables