En medio de la movilización de simpatizantes que recorrió varias vías de Bogotá y provocó afectaciones en la movilidad, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció en redes sociales para agradecer el respaldo de los jóvenes que participaron en la jornada.

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Luego de que cientos de manifestantes se congregaran en la capital del país para expresar su apoyo a la campaña del candidato del Pacto Histórico, Cepeda publicó un mensaje en el que destacó la participación de los asistentes y calificó la movilización como una defensa de la democracia.

“Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia”, escribió el aspirante presidencial en su cuenta de X.

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SALUDO A LA JUVENTUD DE COLOMBIA Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia. Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta. pic.twitter.com/xsEtXpNGL5 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 2, 2026

Manifestación en Bogotá a favor de Iván Cepeda

La publicación coincidió con una jornada de marchas que provocó complicaciones en la movilidad de Bogotá. De acuerdo con reportes de tránsito, los participantes avanzaron inicialmente desde la calle 37 con carrera 17 en Teusaquillo y posteriormente se desplazaron por la calle 24 y calle 53 hacia la carrera Séptima.

En el mismo mensaje, Cepeda aprovechó para enviar un mensaje de cara a la segunda vuelta presidencial, que disputará contra Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio.

“Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”, agregó el candidato.

Las manifestaciones se produjeron apenas un día después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que Cepeda consiguió su paso al balotaje junto al abogado barranquillero. Mientras tanto, las autoridades distritales mantuvieron el monitoreo de la movilización y coordinaron desvíos para reducir el impacto sobre los conductores y usuarios del transporte público.

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