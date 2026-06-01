Con la segunda vuelta ya definida entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, hay quienes todavía se peguntan por la logística para ir a votar, teniendo en cuenta que no lo hicieron para la primera y que tal vez tuvieron que desplazarse más y enfrentarse a trancones por la alta participación ciudadana que han tenido estas elecciones.

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Así es como aparece una pregunta clave: ¿todavía se puede cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta? Pues ya la Registraduría entregó una respuesta.

Qué pasa si necesita cambiar su puesto de votación para la segunda vuelta

La entidad aclaró que no será posible modificar el puesto de votación dentro del actual calendario electoral. La decisión aplica para todos los ciudadanos que participarán en la segunda vuelta presidencial y responde a que el periodo habilitado para la inscripción de cédulas ya terminó.

La Registraduría recordó que el plazo para inscribir la cédula o solicitar un cambio de puesto de votación venció el pasado 31 de marzo de 2026. Ese proceso cubría tanto la primera vuelta como una eventual segunda vuelta, por lo que no habrá una nueva oportunidad para actualizar la información electoral antes del balotaje.

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La aclaración cobra especial relevancia para quienes cambiaron de residencia en las últimas semanas o tienen previsto estar en una ciudad distinta el día de las elecciones. En esos casos, los ciudadanos deberán sufragar en el lugar donde quedó registrada su cédula dentro del censo electoral.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Registraduría no contempla abrir un nuevo periodo de inscripción entre una vuelta y otra. Esto significa que quienes no adelantaron el trámite antes de la fecha límite tendrán que desplazarse hasta el municipio o puesto asignado si desean ejercer su derecho al voto.

Este escenario afecta especialmente a personas que se mudaron recientemente por motivos laborales, académicos o familiares. Aunque muchos esperaban una excepción para la segunda vuelta, la autoridad electoral reiteró que las reglas del calendario ya están definidas y no sufrirán modificaciones.

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