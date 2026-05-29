Este viernes, periodista, artistas e ‘influencers’ fueron invitados al suroccidente de la ciudad para montarse por primera vez en el metro y verlo en movimiento.

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Esto hace parte de las pruebas que se están haciendo en la ciudad para verificar que todo esté bien tanto en la construcción como en los vagones, pues durante varios días se ha presentado esta situación.

Pero lo que pocos pensaron es que Juliana se convirtiera en la primera artista en cantar en el metro. Fue una presentación corta y privada para las personas que estaban allí y que permitió que una de las cantantes más representativas de la ciudad y del país expusiera todo su talento.

Sin embargo, y como era de esperarse, esta situación provocó varias reacciones en redes sociales.

Teniendo como antecedente lo que pasaba en los buses de transporte público de años atrás y lo que sucede actualmente en Transmilenio y el SITP, donde abundan los vendedores ambulantes que se suben a ofrecer todo tipo de productos, las personas empezaron a hacer comentarios sobre los artistas en el metro. “Desde ya se están montando a cantar al metro…”, “en serio el metro va a ser igual q el transmilleno, con vendedores y cantantes y todo tipo d show y mercado?”, entre otros.

Y es que la cultura metro es uno de los ítems en los que más tendrá que trabajar la Alcaldía de Bogotá en los próximos años para evitar que algunas situaciones (como los colados, los vendedores ambulantes, las personas que piden limosna, etc.) no sean un común denominador, como sucede actualmente.

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