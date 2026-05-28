A menos de una semana de las elecciones presidenciales de Colombia, el ambiente en el país sigue con más incertidumbre y tensión, con todas las campañas y simpatizantes ultimando detalles para el 31 de mayo. Quienes le han sacado el jugo a este panorama han sido los videntes, que han lanzado predicciones de todo tipo sobre el futuro del país.

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Tal es el caso de Karen Caro, una pitonisa colombiana que volvió a hacer una lectura sobre la jornada electoral del próximo domingo, en la que se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. En un programa de La Kalle, la vidente se echó al agua con una predicción contundente: no habrá segunda vuelta e Iván Cepeda será el nuevo presidente de Colombia.

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Con tal declaración, Caro echó para atrás la predicción que había dado un mes atrás en sus redes sociales. La vidente había asegurado que las elecciones sí iban a extenderse hasta junio, pero con Cepeda contra Paloma Valencia y no contra Abelardo de la Espriella, como está la tendencia en las encuestas.

Caro agregó en La Kalle que no va a haber trampa en esta jornada electoral y que el abogado no tienen posibilidad alguna de ser el nuevo huésped de la Casa de Nariño.

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Cuando le preguntaron si De la Espriella tomaría la curul de senador, en caso de que quede segundo, ella dijo lo siguiente: “Parece que no”, lo que daría fuerza a las declaraciones de la esposa del líder de Defensores de la patria, quien aseguró que sería probable que vuelvan a irse del país si pierden.

Finalmente, la vidente dijo predijo que Cepeda será buen presidente para Colombia y ve al país con un buen futuro en materia económica.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.