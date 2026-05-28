Una mujer protagonizó un momento viral en la Fontana di Trevi luego de meterse a nadar en la famosa fuente mientras decenas de turistas observaban la escena.

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Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la mujer ingresó al agua ante la sorpresa de las personas que estaban en el lugar.

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Poco después, trabajadores de seguridad comenzaron a gritarle para exigirle que saliera inmediatamente de la fuente, considerada uno de los sitios históricos y turísticos más importantes de Italia.

Ella, como si fuera una escultura más de la Fontana di Trevi, se tomó todo el tiempo del mundo para salir. Nadó cual figura mitológica latina y se deslizó hacia la orilla como si el lugar fuera un balneario privado. Desentonaba por completo, pero poco parecía importarle bajo la mirada del dios Océano.

⛲🤑Chapuzón con multa incluida: Una mujer se metió a la Fontana di Trevi para nadar, pero fue sacada por las personas que cuidan al lugar🚫. Las multas a quienes han hecho algo similar son de 500 euros y, a veces, incluso son vetados de por vida💥. pic.twitter.com/X0c6IoV0hb — Radio Fórmula Morelos (@RadioFormulaMor) May 28, 2026

Acompañante de la mujer intentó calmar a guardias en Roma

En las imágenes también aparece un hombre que aparentemente acompañaba a la mujer.

El video muestra cómo el sujeto levantaba las manos frente a uno de los vigilantes mientras intentaba calmar la situación y pedir que dejaran de gritar. Finalmente, tanto la mujer como su acompañante fueron escoltados por personal de seguridad para retirarlos de la zona turística.

La escena llamó la atención de turistas y usuarios en redes sociales, especialmente porque la Fontana di Trevi tiene estrictas reglas de conservación.

SE RE PUDRIO EN ITALIA una colombiana se metio a nadar en la fontana di trevi mientras el marido la filmaba

el contacto humano deteriora mas rapido el marmol de 500 años la termino agarrando la policia y le cobraron 500 euros de multa y estar baneada de por vida pic.twitter.com/MAHgddNqCi — ElBuni (@therealbuni) May 28, 2026

Meterse a la Fontana di Trevi puede costar una fuerte multa

Ingresar al agua de la Fontana di Trevi está prohibido por la legislación italiana. Las autoridades también impiden:

Meter los pies

Sentarse en los bordes

Sacar agua de la fuente.

Quienes incumplen las normas pueden recibir multas de hasta 500 euros.

La medida hace parte de las restricciones implementadas para proteger el patrimonio histórico y artístico de Roma, especialmente en lugares que reciben miles de turistas diariamente.

Y es que la Fontana di Trevi es considerada la fuente más famosa de Italia y uno de los monumentos más icónicos de Roma. Su construcción comenzó en 1732 bajo el diseño del arquitecto Nicola Salvi, aunque la obra fue terminada años después por Giuseppe Pannini y oficialmente inaugurada en 1762.

La gigantesca estructura barroca representa al dios Océano sobre un carro tirado por caballos marinos y se convirtió en uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, especialmente por la tradición de lanzar monedas para “garantizar” el regreso a Roma. Precisamente por su valor histórico y artístico, las autoridades italianas tienen estrictas reglas de conservación que prohíben ingresar al agua o sentarse en sus bordes Sin embargo, a la improvisada figura mitológica latina poco le importó.

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