Una mujer colombiana de 32 años logró escapar semidesnuda de un edificio abandonado en Roma luego de permanecer secuestrada durante casi tres días, tiempo en el que habría sido abusada por varios hombres que ya fueron detenidos por las autoridades italianas.

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El dramático caso ocurrió en la capital de Italia y ha causado indignación por la violencia descrita por la víctima. La mujer consiguió salir del lugar en medio de otro ataque y, apenas llegó a la calle, pidió ayuda desesperadamente a un transeúnte que se comunicó con la Policía.

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades citada por El Espectador, todo comenzó la noche del pasado 19 de mayo, cuando la colombiana salió de un bar y se encontró con uno de los hombres señalados de participar en el crimen. La mujer buscaba comprar hachís y el sujeto la convenció de acompañarlo.

Cómo escapó colombiana secuestrada y abusada por varios hombres en Roma

Sin embargo, al llegar a una furgoneta la víctima fue agredida y obligada a subir al vehículo. Posteriormente fue trasladada a un edificio abandonado donde, según la investigación, varios hombres la drogaron y la abusaron durante cerca de 72 horas.

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Autoridades italianas sostienen que los cinco hombres se turnaron durante aproximadamente 36 horas para atacar a la mujer, mientras ella permanecía bajo amenazas y en un aparente estado alterado por el consumo forzado de estupefacientes, situación que habría limitado su capacidad de escapar o pedir ayuda.

🚨 Horror en Roma: Una turista colombiana de 32 años fue secuestrada, drogada y violada en grupo durante tres días en un edificio abandonado en Tor Sapienza.

La llevaron a la fuerza en una furgoneta tras ofrecerle hashish. Logró escapar semidesnuda.

Policía detuvo a 5 inmigrantes… pic.twitter.com/emFzfuf38P — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) May 28, 2026

Luego de lograr huir, la mujer fue trasladada de urgencia a la Policlínica Casilino. Allí, médicos encontraron claros signos de violencia física y un estado compatible con consumo de sustancias psicoactivas.

La investigación avanzó rápidamente después del testimonio entregado por la víctima y la Policía italiana ubicó el edificio donde habrían ocurrido los abusos y adelantó una redada en el complejo abandonado.

Durante el operativo, identificaron a 22 ciudadanos extracomunitarios en condición migratoria irregular. Entre ellos, la mujer reconoció a cinco hombres como sus presuntos agresores y captores.

Además de las acusaciones por secuestro y abuso, los detenidos también enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad y robo de pertenencias personales de la víctima, incluidos sus documentos de identidad y su teléfono celular.

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