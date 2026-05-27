La muerte de Brayan Rayo Garzón, un inmigrante colombiano de 26 años que se encontraba detenido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha encendido nuevas alarmas sobre las condiciones de salud mental y atención médica dentro de los centros de detención migratoria en ese país.

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El caso fue revelado por la agencia internacional Associated Press (AP), que tuvo acceso a registros de la cárcel donde permanecía recluido el joven en el estado de Misuri. Según la investigación, Brayan llevaba varios días aislado en una celda tras contagiarse de COVID-19 y había solicitado atención psicológica y la posibilidad de comunicarse con su madre antes de ser encontrado sin vida.

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De acuerdo con los documentos revisados por AP, el colombiano escribió una nota dirigida a uno de los guardias en la que pedía ayuda y expresaba preocupación por su familia. “Sé que tienes familia y sabes que se preocupan por nosotros. Que Dios te bendiga”, escribió el joven. Horas después, fue hallado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello. La autopsia determinó que murió por autolesión.

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Murió en aislamiento tras suplicar hablar con su madre Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano retenido en un centro de detención del ICE pidió atención psicológica y una llamada a su madre, pero fue ignorado. Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. Su caso… pic.twitter.com/SYGwtrWXyK — DW Español (@dw_espanol) May 27, 2026

La muerte de Brayan Rayo Garzón ocurrió en abril de 2025 y, según la investigación, sería parte de una preocupante cadena de personas que se quitan la vida registrados en centros de detención de ICE desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La agencia señaló que al menos diez inmigrantes detenidos han muerto por autolesión desde enero de 2025, una cifra considerada histórica para el sistema migratorio estadounidense. Siete de esos casos ya fueron clasificados oficialmente como autolesiones, el número más alto reportado por ICE en un solo año fiscal.

Las víctimas eran principalmente hombres latinoamericanos provenientes de Colombia, México y Nicaragua, además de un ciudadano chino. La mayoría tenía un promedio de edad cercano a los 32 años.

Expertos advirtieron que el aumento refleja posibles fallas estructurales en los protocolos de salud mental, supervisión y atención médica dentro de los centros de detención.

¿Quién era Brayan Rayo Garzón?

Brayan Rayo Garzón había sido militar en Colombia antes de emigrar junto a su familia a Estados Unidos en 2023. Tras cruzar la frontera por California, permaneció detenido durante tres meses y posteriormente se instaló en San Luis, Misuri.

Según contó su madre, Adriana Garzón, el joven trabajaba realizando domicilios y pintando viviendas mientras intentaba reunir dinero para contratar un abogado que evitara su deportación.

En marzo de 2025 fue arrestado tras ser señalado de utilizar una tarjeta de crédito robada que, según documentos judiciales, habría recibido de un amigo. Después quedó bajo custodia de ICE.

Los reportes conocidos indican que el reconocimiento médico inicial del colombiano tardó 35 horas, incumpliendo los protocolos internos de la agencia migratoria estadounidense. Además, la evaluación psicológica se realizó mediante un traductor electrónico porque el personal médico no hablaba español.

Aunque Brayan manifestó sentirse angustiado y ansioso, los registros concluyeron que no presentaba riesgo de autolesionarse y fue enviado a población general.

Días después de su ingreso, el colombiano presentó síntomas de COVID-19 y fue trasladado a aislamiento. Según la investigación, allí comenzaron a empeorar sus problemas emocionales.

Su madre relató que todas las noches hablaban por teléfono para compartir una bendición católica antes de dormir, una rutina que ayudaba emocionalmente al joven. Sin embargo, las llamadas fueron suspendidas cuando fue aislado por coronavirus.

Los registros revelan que Brayan solicitó atención de salud mental en varias oportunidades, pero las consultas fueron canceladas por falta de personal médico y posteriormente por su contagio de COVID-19.

En su cuarto día de aislamiento, el joven habría deslizado varias notas por debajo de la puerta de su celda pidiendo poder hablar con su madre. Poco después fue encontrado sin vida.

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Además, se reportaron múltiples irregularidades en varios centros migratorios de Estados Unidos: retrasos en atención psiquiátrica, falta de supervisión, barreras idiomáticas y uso del aislamiento para personas con crisis mentales.

En algunos casos, según expertos consultados por la agencia, las señales de angustia emocional fueron ignoradas por el personal.

La historia de Brayan Rayo Garzón ahora se suma a la lista de inmigrantes que murieron lejos de sus familias mientras esperaban resolver su situación migratoria en Estados Unidos.

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