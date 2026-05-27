Un caso que ha causado conmoción en Chile y que salpica a un ciudadano colombiano vinculado al fútbol se conoció en las últimas horas, luego de que las autoridades de ese país confirmaran la captura de Abel Stiven Carabalí, un exjugador de 30 años acusado de participar en un crimen de extrema violencia.

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De acuerdo con la información recogida por el medio chileno T13, Carabalí fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre, también colombiano, cuyo cuerpo fue hallado en condiciones especialmente perturbadoras en la cuesta Zapata, ubicada en la comuna de Curacaví.

El caso salió a la luz cuando las autoridades encontraron restos humanos calcinados en ese sector. Sin embargo, con el avance de la investigación se estableció que el crimen habría sido mucho más complejo y violento de lo que inicialmente se pensó.

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Según la Fiscalía chilena, mencionada por el mismo medio, la víctima no solo fue asesinada, sino que antes habría sido sometida a torturas. Posteriormente, el cuerpo fue decapitado y quemado, en lo que los investigadores consideran una posible señal asociada a dinámicas del crimen organizado.

Acá, el informe del mencionado medio:

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una biblia junto a los restos humanos. Para los fiscales, este detalle no sería casual y podría interpretarse como un mensaje o símbolo dentro de un contexto de venganza o traición.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, indicó la fiscal Carmen Gloria Guevara, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, citó T13.

Las autoridades chilenas también manejan la teoría de que el homicidio estaría relacionado con actividades de tráfico de drogas. De hecho, la escena del crimen y la forma en que fue ejecutado el asesinato apuntarían a prácticas propias de estructuras criminales organizadas.

En un inicio, los investigadores no descartaron que se tratara de un secuestro con fines extorsivos. Sin embargo, esa línea perdió fuerza con el avance de las diligencias y el hallazgo de nuevas pruebas.

Allanamientos y material incautado

Como parte de los operativos posteriores a la captura, las autoridades hicieron allanamientos que dejaron al descubierto un importante arsenal y sustancias ilícitas.

Entre lo incautado, según detalló T13, se encuentran 19 kilos de droga, cuatro armas de fuego y armamento que simulaba fusiles de guerra. Estos elementos reforzaron la hipótesis de que los implicados harían parte de una red criminal dedicada al narcotráfico.

Además de Carabalí, fue detenido un taxista colombiano que habría participado en el traslado y posterior quema del cuerpo. Ambos quedaron en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía también confirmó que hay al menos otros dos integrantes de la banda que ya fueron identificados, pero que continúan prófugos.

¿Quién es Abel Stiven Carabalí?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es el pasado de Abel Stiven Carabalí en el fútbol. Según la investigación citada por T13, el ahora imputado compartía en redes sociales registros de habilidades deportivas y ejercicios técnicos, lo que evidenciaría su vínculo previo con este deporte.

Incluso, en algunos de esos registros se menciona que habría tenido relación con el Deportivo Cali, aunque no hay claridad sobre el nivel o carácter de esa participación. Sin embargo, tras su llegada a Chile, su vida habría dado un giro radical. La Fiscalía sostiene que Carabalí se habría integrado a una organización criminal, alejándose completamente de su pasado deportivo.

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