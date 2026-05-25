Hubo conmoción en Chile por un fuerte terremoto que azotó al país este lunes 25 de mayo. El epicentro del movimiento telúrico se dio en Catama, una ciudad desértica del norte del país austral en la región de Antofagasta.

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La magnitud del temblor estuvo muy cerca de los 7 grados, exactamente rondando los 6.7 y 6.9. La situación provocó pánico y bastante levantamiento de polvo, ya que esta ciudad es una de las vías de acceso al icónico desierto de Atacama.

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Videos mostraron el susto de los habitantes buscando refugio entre columnas y debajo de mesas. Además, evidenciaron la magnitud de la sacudida. En algunos establecimientos se cayeron los estantes, mientras en partes cercanas al desierto se veían las nubes de polvo. También había varias estructuras moviéndose con bastante fuerza.

Aquí, algunas imágenes del terremoto en Chile de este 25 de mayo:

🇨🇱🚨 Un terremoto de 6,9 remece el norte chileno; descartan riesgo de tsunami 🫨 Un sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile, con epicentro cerca de la ciudad de Calama, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred). 🔶 De acuerdo con… pic.twitter.com/cRXfvKkky8 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 25, 2026

Fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en Calama: Se informa de daños en viviendas y gran conmoción en la población pic.twitter.com/AJLUDGe2A8 — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 25, 2026

Trabajadores de Chuquicamata viven el fuerte temblor en el casino, en su mayoría mantuvieron la tranquilidad pic.twitter.com/KRpwg9ngXy — Amigos Penquistas (@Amigopenquista) May 25, 2026

🔴 #AHORA | Imágenes del sismo de 6.8 en el norte de Chile. pic.twitter.com/7yrB8eWjpf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 25, 2026

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.