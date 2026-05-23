Un sismo de magnitud 3.0 sacudió en la madrugada de este viernes 23 de mayo al municipio de Puerto Lleras , en el departamento del Meta, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: ¿Dónde se sintió? Tembló en Colombia en la madrugada de este miércoles 20 de mayo)

El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial y ocurrió sobre las 12:53 a. m., situación que llevó a varios ciudadanos a reportar que sintieron el temblor en distintas zonas cercanas.

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por el SGC, el evento sísmico tuvo como epicentro ese municipio metense y, por ahora, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales. Sin embargo, organismos de monitoreo mantienen seguimiento preventivo en la región.

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Usuarios en redes sociales señalaron que el movimiento fue perceptible especialmente en sectores cercanos a Puerto Lleras y otros municipios del Meta. Debido a la poca profundidad del sismo, varias personas describieron una vibración corta, pero fuerte.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un sismo en Colombia pueden reportarlo mediante la plataforma “Sismo Sentido” del Servicio Geológico Colombiano. Allí, los usuarios deben ingresar datos relacionados con el lugar donde percibieron el movimiento, la intensidad y algunas características del evento.

El reporte puede enviarse desde celulares, computadores o tabletas ingresando al portal oficial del SGC. Esta herramienta recopila información en tiempo real y ayuda a las autoridades a identificar el alcance de los movimientos telúricos registrados en diferentes regiones del territorio nacional.

El enlace habilitado para reportar un temblor es: Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano

Además, el Servicio Geológico Colombiano publica información actualizada sobre los eventos sísmicos detectados en el país en su portal oficial: SGC – Reporte de sismos en Colombia

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