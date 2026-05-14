El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo movimiento sísmico en el departamento de Antioquia durante la noche de este miércoles 14 de mayo de 2026. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el evento alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo una profundidad superficial.
Según la información oficial, el temblor se presentó hacia las 10:22 p. m. y su epicentro fue ubicado en el municipio de Dabeiba – Antioquia, una zona del occidente colombiano donde suele registrarse actividad sísmica de manera frecuente.
Por el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento telúrico. Sin embargo, usuarios en redes sociales indicaron haber sentido el sismo en municipios cercanos del Urabá antioqueño y otras zonas del departamento.
El evento ocurrió horas después del fuerte temblor de magnitud 5.6 registrado durante la mañana de este 14 de mayo en el departamento del Chocó, fenómeno que se sintió en varias regiones del país, incluyendo Medellín, Bogotá y ciudades del Eje Cafetero.
El (SGC) invitó a los ciudadanos que percibieron el movimiento a reportarlo por medio de la plataforma Sismo Sentido, habilitada para recopilar información sobre la intensidad con la que estos eventos son percibidos en diferentes zonas del país.
Temblor en Riosucio (Chocó) en la noche de jueves 14 de mayo
Horas antes del movimiento registrado en Antioquia, el Servicio Geológico Colombiano también reportó otro evento sísmico en el departamento del Chocó durante la noche de este miércoles.
De acuerdo con el boletín actualizado por la entidad, el temblor ocurrió sobre las 8:50 p. m. y alcanzó una magnitud de 3.0, con profundidad superficial. El epicentro fue ubicado en el municipio de Riosucio (Chocó), zona donde suele presentarse actividad sísmica frecuente por las condiciones tectónicas del occidente colombiano.
Hasta el momento no se reportan afectaciones ni emergencias relacionadas con este movimiento telúrico. Sin embargo, varios usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido leves vibraciones en municipios cercanos.