El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo movimiento sísmico en el departamento de Antioquia durante la noche de este miércoles 14 de mayo de 2026. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el evento alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo una profundidad superficial.

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(Vea también: Videos del fuerte temblor que se sintió en varias ciudades de Colombia y provocó gran susto)

Según la información oficial, el temblor se presentó hacia las 10:22 p. m. y su epicentro fue ubicado en el municipio de Dabeiba – Antioquia, una zona del occidente colombiano donde suele registrarse actividad sísmica de manera frecuente.

Por el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento telúrico. Sin embargo, usuarios en redes sociales indicaron haber sentido el sismo en municipios cercanos del Urabá antioqueño y otras zonas del departamento.

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El evento ocurrió horas después del fuerte temblor de magnitud 5.6 registrado durante la mañana de este 14 de mayo en el departamento del Chocó, fenómeno que se sintió en varias regiones del país, incluyendo Medellín, Bogotá y ciudades del Eje Cafetero.

El (SGC) invitó a los ciudadanos que percibieron el movimiento a reportarlo por medio de la plataforma Sismo Sentido, habilitada para recopilar información sobre la intensidad con la que estos eventos son percibidos en diferentes zonas del país.