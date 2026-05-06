Un sismo de magnitud 3.1 se registró en la madrugada de este 6 de mayo de 2026 en el municipio de Pauna, Boyacá, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:30 a. m., con una profundidad de 111 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio que, en la mayoría de casos, suele percibirse de forma leve en superficie.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas, aunque este tipo de eventos sí puede ser sentido en algunas zonas cercanas al epicentro dependiendo de las condiciones del terreno.

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El SGC mantiene activo su sistema de monitoreo e invitó a la ciudadanía a reportar si percibió el temblor a través de la plataforma oficial ‘Sismo Sentido’, herramienta clave para fortalecer el seguimiento de estos fenómenos.

Cabe recordar que los sismos son liberaciones de energía en la corteza terrestre que ocurren de manera impredecible, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados por canales oficiales y seguir protocolos básicos de prevención.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia? Colombia registra una alta actividad sísmica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más dinámicas del planeta donde convergen varias placas tectónicas. En el territorio nacional interactúan principalmente las placas Nazca, Suramericana y Caribe, cuyos movimientos constantes liberan energía acumulada en forma de sismos, especialmente en regiones andinas y del occidente del país. Además, el país cuenta con múltiples fallas geológicas activas, como el sistema de fallas de los Andes, que incrementa la frecuencia de movimientos telúricos en distintas zonas. Otro factor clave es la profundidad de algunos eventos sísmicos. En Colombia son comunes los sismos intermedios y profundos, que pueden sentirse en amplias regiones aunque no siempre causan daños. Por estas condiciones geológicas, las autoridades mantienen monitoreo permanente e insisten en la importancia de la prevención y la preparación ante cualquier movimiento sísmico.

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