Un sismo de magnitud 3.1 se registró en la madrugada de este 6 de mayo de 2026 en el municipio de Pauna, Boyacá, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
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De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:30 a. m., con una profundidad de 111 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio que, en la mayoría de casos, suele percibirse de forma leve en superficie.
Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas, aunque este tipo de eventos sí puede ser sentido en algunas zonas cercanas al epicentro dependiendo de las condiciones del terreno.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-05-06, 00:16 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 111 km, Pauna – Boyacá, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ANPecZcFZm
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 6, 2026
El SGC mantiene activo su sistema de monitoreo e invitó a la ciudadanía a reportar si percibió el temblor a través de la plataforma oficial ‘Sismo Sentido’, herramienta clave para fortalecer el seguimiento de estos fenómenos.
Cabe recordar que los sismos son liberaciones de energía en la corteza terrestre que ocurren de manera impredecible, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados por canales oficiales y seguir protocolos básicos de prevención.
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